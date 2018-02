Maliye Bakanı Ağbal:

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "AK Parti davası dirilişe inanan bir davadır, millete inanan bir davadır. 15 Temmuz alçak darbe girişiminin olduğu o gece bu milleti ayakta tutan esas şuur AK Parti'nin 15 yıldır bu topraklarda millete aşıladığı diriliş ruhuydu ve bunu hiçbir zaman eksik etmeyen bu teşkilatlar yaptı." dedi.

Bakan Ağbal, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı Şubat Ayı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti teşkilatının Türkiye'nin en büyük teşkilatı olduğunu belirterek, "Her yerde varız. Milletin hizmetkarı olma anlayışını her daim, her şeyin üzerinde tutuyoruz ve bu gücü de her zaman teşkilatlarımızdan alıyoruz. AK Parti teşkilatları güçlü teşkilatlardır. Tabandan gelen, halkın içinden gelen teşkilatlardır, halkın ta kendisidir." diye konuştu.

AK Parti teşkilatlarının dava insanlarının teşkilatı olduğuna işaret eden Ağbal, "Bir davaya inanmış insanlardır AK Parti teşkilatları, inandıkları gibi de hizmet etmekten geri durmazlar. AK Parti teşkilatları inançlıdır. Bu memleketin meselelerine her daim sahip çıkarlar, her zaman milletin önünde yürürler. AK Parti teşkilatları her zaman davasının ve liderinin yanındadır. Onun için biz, sizlerle iftihar ediyoruz, gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.