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Maliye Bakanı Ağbal:

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2018 14:53 | Son Güncelleme

"2017-2018 yıllarında sonuçlanan 324 ihale kapsamında, özelleştirilen kuruluş ve varlıkların ihale bedeli 2 milyar 434 milyon lira"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2017-2018 yıllarında sonuçlanan 324 ihale kapsamında, özelleştirilen kuruluş ve varlıkların ihale bedeli 2 milyar 434 milyon lira." bilgisini verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesini yanıtlayan Ağbal, özelleştirme programındaki kuruluş ve varlıklarla ilgili açılan ve 2017-2018 yıllarında sonuçlanan 324 ihale kapsamında, 3 kuruluşta bulunan kamu hisseleri ile 15 elektrik santrali ve 347 taşınmazın muhtelif şahıs ve firmalara satış veya devrinin yapıldığını, bu kuruluş ve varlıkların ihale bedelleri toplamının 2 milyar 434 milyon 10 bin 480 lira olduğunu bildirdi.

Ağbal, 244 ihalenin "pazarlık usulü" ile gerçekleştirildiğini aktararak, ihalelerin İhale Komisyonu tarafından gerekli görülerek, pazarlık görüşmesine devam eden teklif sahiplerinin katılımıyla "açık artırma" yoluyla sonuçlandırıldığını kaydetti.

Naci Ağbal, 80 ihalede ise doğrudan "açık artırma" yönteminin uygulandığını belirtti.

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