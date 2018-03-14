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Maliye Bakanı Ağbal: "AR-GE’ye yönelik makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnasını kalıcı olarak bu tasarı ile getiriyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 16:04 | Son Güncelleme

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "AR-GE, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnasını kalıcı olarak bu tasarı ile getiriyoruz" dedi.Maliye Bakanı Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında bilgi verdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "AR-GE, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnasını kalıcı olarak bu tasarı ile getiriyoruz" dedi.
Maliye Bakanı Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında bilgi verdi. Ağbal, tasarı içerisinde birçok konu olmakla birlikte devreden KDV’nin iadesinin mümkün olacağını belirterek, "1985 yılında yürürlüğe giren ve 33 yıldır uygulanan Katma Değer Vergisi sisteminde sonraki döneme devreden Katma Değer Vergisi’nin hiçbir şekilde iade edilemeyeceğine dair düzenleme var. Bu düzenleme getirildiği dönem itibariyle ve prensipleri itibariyle doğru bir düzenleme. Türkiye’nin dışarıya açılması, günlük aktivitelerin genişlemesi, yatırımların artması, iktisadi faaliyetler içinde zaman zaman işletmelerin indirilecek KDV’lerinin hesaplanan KDV’den indiriminin zaman alması nedeniyle yıllar itibariyle sonraki döneme devreden KDV birikmiş bilançolarda artmış. Toplam yaklaşık 160 milyar liraya çıkan KDV var" ifadelerini kullandı.
Farklı sektörler için 3 aya kadar KDV iadesi yapabileceklerini söyleyen Bakan Ağbal, devreden KDV iadesi ile ilgili düzenleme yaptıklarını belirtti. Ağbal, "31 Aralık 2018 tarihi itibariyle bilançolarda var olan, sonraki döneme devreden KDV bundan sonraki dönemde bugünkü sistemde olduğu gibi hesaplanan KDV’den indirim konusu yapılabilir. Vatandaşın veya işletmelerin 31 Aralık 2018 itibariyle var olan, sonraki döneme devreden KDV’si ile ilgili kısıtlayıcı bir düzenleme getirmiyoruz" şeklinde konuştu.
Esnafın KDV ödemesini iki ay ertelediklerini belirten Ağbal, ihracatçılara yapılacak KDV ödemelerinin hızlandırılmasını amaçladıklarını ifade etti. Ağbal, "Belirlenecek oranlara kadar indirim KDV hesaplarında yer alan KDV’nin ihracatçılara iade edilmesinin önünü açmış oluyoruz. AR-GE, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnasını kalıcı olarak bu tasarı ile getiriyoruz" dedi.

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