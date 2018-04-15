Maliye Bakanı Ağbal, Bayburt’ta cenaze törenine katıldı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak’ın dedesinin cenaze törenine katıldı.
AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak’ın dedesi eski Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak’ın babası Ekrem Yumak, son yolculuğuna uğurlandı.
Dün sabah saatlerinde İstanbul’da hayatını kaybeden Yumak’ın naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Bayburt’a getirildi.
Cenaze törenine Yumak’ın aile ve yakınlarının yanı sıra Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yumak’ın cenazesi, burada Yeni Cami’de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehit Osman Mezarlığı’na defnedildi.
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