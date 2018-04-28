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Maliye Bakanı Ağbal, Bayburt'ta ziyaretlerde bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.04.2018 19:46 | Son Güncelleme

Maliye Bakanı Ağbal, Bayburt'ta ziyaretlerde bulundu

Maliye Bakanı Ağbal, Bayburt'ta ziyaretlerde bulundu

Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Bayburt İl Başkanlığını ziyaret etti, esnaf ziyaretinde bulundu.

Bakan Ağbal, AK Parti Bayburt İl Başkanlığını ziyaret ederek il ve ilçe başkanları, il genel meclisi ve belediye meclis üyeleri ile parti yöneticileriyle görüştü.

Daha sonra kent merkezindeki Camii Kebir, Şeyhhayran, Mehmet Çelebi ve Kadızade mahallelerinde esnafı ziyaret eden Ağbal, 24 Haziran seçimlerinde Bayburt'tan kimi milletvekili görmek istediklerini sordu.

Bakan Ağbal, ardından partisinin yöneticileriyle kaldığı otelde seçim çalışmalarına ilişkin toplantı yaptı. Toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Maliye Bakanı Ağbal, Bayburt'ta

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Bayburt maliye bakanı naci ağbal ziyaret

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