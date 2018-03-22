Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Türkiye’de bugün Katma Değer Vergisi veya dolaylı vergiler bakımından Türkiye uygulaması OECD ve Avrupa ülkeleri ile aynı. Sadece ve sadece devreden KDV’nin iade edilemez kuralı bizde var" dedi.

Bakan Ağbal, TBMM Genel Kurulu’nda Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında milletvekillerine bilgi verdi. Ağbal, işletmeler üzerindeki vergi yükünü aşağı çektiğini söyleyerek, işletmelerin efektif olarak kanunla belirlenmemiş bir vergi yükü ile karşı karşıya kaldığını belirtti. Ağbal, "Mevcut sistemde yatırımcı adeta cezalandırılıyor. İstihdam sağlamak için yatırım yapıyorsunuz. İhracat yapmak için önemli bir konuda ciddi bir yatırıma girişiyorsunuz. Ama mevcut sistem size diyor ki, ’yatırım sırasında yüklendiğiniz KDV’leri yıllar itibariyle satışlar üzerinden tahsil ettiğiniz KDV üzerinde almaya çalışın” ifadelerini kullandı.

Ağbal, "Türkiye’de bugün Katma Değer Vergisi veya dolaylı vergiler bakımından Türkiye uygulaması OECD ve Avrupa ülkeleri ile aynı. Sadece ve sadece devreden KDV’nin iade edilemez kuralı bizde var. Kayıtlılığın aratacağı bir dönem olacak. İşletmeler üzerinde kanunlarla yük getirmeniz o kadar vergi alacağınız anlamına gelmiyor" dedi.

12 ay içinde iade edilmesi kuralını getirdiklerini ifade eden Ağbal, "Hükümet olarak Katma Değer Vergileri’nin iadelerinin hızlandırılması, iade süreçlerinin kolaylaştırılması için birçok adım attık. Son iki yılda KDV iadelerinde işlemleri azaltan, bürokrasiyi azaltan, iadeleri daha hızlı yapan düzenlemeler yaptık. Bugün KDV iadelerinin yüzde 65’i son iki yılda kurduğumuz KDV İade İhtisas Daireleri’nde yapılıyor. İhtisas sahibi uzmanlar tarafından çok daha hızlı bir şekilde yapılıyor ve 2016 yılında yıllık 37 milyar lira olan KDV iadesi tutarını 2017 yılında 51 milyar liraya çıkardık. Yani burada iadelerin hızlı bir şekilde yapılması yapılan iadeleri de artırdı. Bu, ne oldu? Ekonomiye can damarı oldu. Aslında biz vatandaştan aldığımız parayı, borcumuzu daha hızlı bir şekilde ödedik" şeklinde konuştu.

Ağbal şunları kaydetti:

"Katma Değer Vergisi stokuyla ilgili de burada önemli bir düzenleme yapıyoruz. Geçmişten gelen, vatandaşımızın yıllar itibarıyla bekleyen, alınmayan katma değer vergilerinin de iade edilmesinin önünü açıyoruz. Tabii ki burada bütçe imkânlarını dikkate alacağız. Burada, biraz önce hatip ifade ediyor, bütçe imkânları konusunda Maliye Bakanlığına bir yetki verildi ama bunu Komisyonda da ifade ettim. Buradaki uygulama, 2019-2020-2021 yıllarını kapsayan orta vadeli program çalışmaları sırasında bu madde kapsamında, geçmişten gelen KDV’den yapacağımız iade tutarını belirleyeceğiz, bunu orta vadeli programla paylaşacağız, bütçede bunun yerini, miktarını koyacağız ve Maliye Bakanlığı bu yetkisini hiçbir zaman için kişi veya şirket bazında kullanmayacak; sektörler bazında kullanacak, soyut, norma uygun, özellikle de yatırımı, üretimi teşvik eden alanlarda kullanılacak. Onun için, herhangi bir şekilde, iadede Bakanlığın yetki almış olması kişiye özel bir uygulama yapılmasını sağlamaz, asla da böyle bir şey aklımızdan geçmez, onu da yapacağız. Bakın, bu Kanun Tasarısı’nda önemli bir düzenleme de katma değer vergisi iadelerinin üç ay içerisinde yapılması konusunda yürütme organını bağlayan bir kural getiriyoruz. Diyoruz ki: Bir vatandaş, bir mükellef iadesini, eğer belgelerini vermişse devlet üç ay içinde bütün incelemelerini yapacak, üç ay içinde ödeyecek. Ödemezse devlet bu defa mükellefe, işletmeye bunun faizini ödeyecek. Dolayısıyla, bakın, devleti de sorumlu tutan, devleti de bağlayan, burada açık kurallar getiriyoruz ki bu da hesap veren devlet anlayışı bakımından son derece önemli."