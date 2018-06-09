HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Maliye Bakanı Naci Ağbal: "(Asgari ücret vaadi) Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu vatandaşı aldatmamaya çağırıyorum. Samimi olmaya, dürüst olmaya çağırıyorum. Burada rakamlar ortada. Eğer gücü yetiyorsa bu rakamların karşısına rakam koyar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2018 18:31 | Son Güncelleme

Maliye Bakanı Naci Ağbal: "(Asgari ücret vaadi) Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu vatandaşı aldatmamaya çağırıyorum. Samimi olmaya, dürüst olmaya çağırıyorum. Burada rakamlar ortada. Eğer gücü yetiyorsa bu rakamların karşısına rakam koyar"


PARTNERBu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!Bu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!
Akşener: Dümene çomak sokuyoruz / Ek fotoğrafAkşener: Dümene çomak sokuyoruz / Ek fotoğraf
Bakan Ağbal: Döner kesmek bütçe yapmaktan daha zormuşBakan Ağbal: Döner kesmek bütçe yapmaktan daha zormuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

En Çok Okunan Haberler

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Saadet Partisi milletvekili adayı istifa ederek AK Parti'ye geçti

Saadet Partisi milletvekili adayı istifa ederek AK Parti'ye geçti

Dünürünü kuma almak istedi, karşı çıkan eşini dövdü

Dünürünü kuma almak istedi, karşı çıkan eşini dövdü

Seçim sonrası provokasyon uyarısı!

Seçim sonrası provokasyon uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi

Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

İsmail Kahraman helallik istedi!

İsmail Kahraman helallik istedi!

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Muharrem İnce delikanlıysan çıkıp açıklarsın

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Muharrem İnce delikanlıysan çıkıp açıklarsın

Muharrem İnce'den sürpriz ziyaret

Muharrem İnce'den sürpriz ziyaret

Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklama!

Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.