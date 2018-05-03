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Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Emeklilere ikramiye düzenlemesi her ne kadar bütçenin gider tarafında artışa neden olsa da bütçe gelirlerinde öngörülenin üzerinde bir performans gerçekleştirebileceğimizi şimdiden görüyoruz. Bu çalışmayı yaparken bu hususları g

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2018 21:29 | Son Güncelleme

Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Emeklilere ikramiye düzenlemesi her ne kadar bütçenin gider tarafında artışa neden olsa da bütçe gelirlerinde öngörülenin üzerinde bir performans gerçekleştirebileceğimizi şimdiden görüyoruz. Bu çalışmayı yaparken bu hususları göz önünde bulundurarak yaptık."


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