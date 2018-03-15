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Maliye Bakanı Naci Ağbal: "En geç Nisan ayının sonuna kadar mükellef ve vatandaş odaklı, kolaylaştırıcı, basitleştiren, vergi uygulamalarında adaleti sağlayan, iktisadi faaliyetleri destekleyen bir Vergi Usul Kanun Tasarısını TBMM'ye getireceğiz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 13:43 | Son Güncelleme

Maliye Bakanı Naci Ağbal: "En geç Nisan ayının sonuna kadar mükellef ve vatandaş odaklı, kolaylaştırıcı, basitleştiren, vergi uygulamalarında adaleti sağlayan, iktisadi faaliyetleri destekleyen bir Vergi Usul Kanun Tasarısını TBMM'ye getireceğiz."

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