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Maliye Bakanı Naci Ağbal Moody’s açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2018 20:57 | Son Güncelleme

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Moody’s’in verdiği notun bizim açımızdan hiçbir itibarı yoktur.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Moody’s’in verdiği notun bizim açımızdan hiçbir itibarı yoktur. Esasen, Moody’s’in Raporu’nun kendi itibarı da zayıftır" dedi.
Maliye Bakanı Ağbal, TBMM Genel Kurulu’nda HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın Moody’s Türkiye’nin kredi notunu düşürmesine ilişkin sorusuna cevap verdi. Ağbal, şöyle konuştu:
"Moody’s’in verdiği notun bizim açımızdan hiçbir itibarı yoktur. Esasen, Moody’s’in Raporu’nun kendi itibarı da zayıftır. Neden? Çünkü bu Moody’s 15 Temmuz alçak darbe girişiminden sonra Türkiye ekonomisine ilişkin son derece Türkiye ekonomisinin gerçeklerine aykırı ve Türkiye’yi kötüleyen raporlar yayınladı; 2017 yılı Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde ’Türkiye ekonomisi 2017 yılında büyüse büyüse yüzde 2 veya 3 büyür’ dedi, ’Türkiye ekonomisinde -yine sizin belirttiğiniz gibi, güya- kamudan atılanlar nedeniyle kamuda kalite veya yönetişim sorunu olacak’ dedi ama ne oldu arkadaşlar? 2017 yılı sonu itibarıyla Türkiye ekonomisi yüzde 7’nin üzerinde büyüdü. ’2017 yılında bütçe açıkları sürdürülemez seviyelere gelecek’ diyen Moody’s yılın sonunda bütçe açığının yüzde 1,5 seviyesinde kaldığını da gördü. Onun için, bugün piyasaların Moody’s’in Raporu’na karşı verdiği tepki sıfırdır; Moody’s’in Raporu’nun kendisi sıfır almıştır."
Ağbal, Türkiye ekonomisinin sağlam temelleriyle, güçlü yapısıyla, kamu yönetimindeki yüksek kalitesiyle büyüme hikâyesini devam ettirdiğini kaydederek, "Geçen sene Türkiye’ye 12 milyar dolar yabancı sermaye geldi. Kusura bakmayın, burada çıkıp da kürsüden Türkiye ekonomisinin gerçeklerini olmayan şeylerle, Moody’s’le. Anlaşılıyor ki sizin referansınız Moody’s. Kusura bakmayın, Moody’s’in kendisi hikaye olacak" ifadelerini kullandı.

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