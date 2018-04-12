Maliye Bakanı Naci Ağbal Uşak’a geliyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 13 Nisan Cuma günü Uşaklı sanayici ve tüccarları ile bir araya gelmek üzere Uşak’ta olacak.

UTSO’dan yapılan bilgilendirmeye göre Bakan Naci Ağbal, geri dönüşüm sektörü ile ilgili firma ziyaretlerinin ardından Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nda UTSO Yönetim Kurulu ve UTSO Üyeleri ile bir araya gelecek. Uşaklı sanayici ve tüccarları ile buluşacak olan Ağbal, Uşak ekonomisinde yaşanan sıkıntılar ve aşılmasına yönelik iş dünyasının önerilerini dinleyecek.