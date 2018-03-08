HABER

Malkara Kaymakamı avcılarla buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2018 10:24 | Son Güncelleme

Malkara Kaymakamı Erkan Karahan ve beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, 14 Kasım Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Sadık Akçay’a nezaket ziyaretinde bulundu.Kaymakam Karahan, yaptığı nezaket ziyaretinde Avcılar Derneği’nin çalışmaları hakkında Sadık Akçay’dan bilgi aldı.

Malkara Kaymakamı avcılarla buluştu

Malkara Kaymakamı Erkan Karahan ve beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, 14 Kasım Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Sadık Akçay’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Kaymakam Karahan, yaptığı nezaket ziyaretinde Avcılar Derneği’nin çalışmaları hakkında Sadık Akçay’dan bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Sadık Akçay, Kaymakam Karahan ve İlçe Emniyet Müdürü Topkaya’ya teşekkür etti. Faaliyetleri hakkında bilgi aktaran Sadık Akçay, “2018 yılını fidan dikimi ve keklik salımı olarak ilan ettik. Geçtiğimiz yıl Sarıpolat Mahallesi civarındaki Koru Dağına 800 keklik saldık. Bunların yine takipçisi olacağız. Avcılarımızdan ricamız salınan kekliklere gözü gibi baksınlar. İlçemizde son yıllarda domuz popülasyonunun arttığını görmekteyiz. Sürek avları devam edecektir. En önemlisi, belgesiz avcılar ava çıkmasınlar. 2018 yılında denetimler artacaktır. Bunun yanı sıra avcı eğitimlerimiz devam ediyor. Sürdürülebilir avcılık için eğitim ve üretime ağırlık vermeliyiz. Önce eğitim ve üretim sonra ise avcılık diyoruz” dedi.

MHP'li başkandan Meral Akşener'i kızdıracak benzetme!MHP'li başkandan Meral Akşener'i kızdıracak benzetme!
Bahçesinde bulduğu 1 cm'lik canlıyı ölümden kurtardıBahçesinde bulduğu 1 cm'lik canlıyı ölümden kurtardı
Öğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğrettiÖğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğretti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son ankette ittifak detayı

Son ankette ittifak detayı

Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Hasan Kaçan'dan Mustafa Armağan'a sert sözler!

Hasan Kaçan'dan Mustafa Armağan'a sert sözler!

İşte aldatmaya en yatkın meslekler

İşte aldatmaya en yatkın meslekler

Avukattan müvekkiline şok sözler: Beni cinsel anlamda yaşamalısın!

Avukattan müvekkiline şok sözler: Beni cinsel anlamda yaşamalısın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karaduman ve Taşçı: “Biz güçlü bir aileyiz”

Karaduman ve Taşçı: “Biz güçlü bir aileyiz”

Son dakika! MHP, CHP'yi reddetti

Son dakika! MHP, CHP'yi reddetti

Başkan Kayda’dan darp iddialarına yanıt

Başkan Kayda’dan darp iddialarına yanıt

Bingül’den Malkara esnafına teşekkür

Bingül’den Malkara esnafına teşekkür

Saadet Partisi'ne MHP'den 'ittifak' vetosu!

Saadet Partisi'ne MHP'den 'ittifak' vetosu!

'HDP'nin faaliyet göstermesi bu ülkenin hayrınadır'

'HDP'nin faaliyet göstermesi bu ülkenin hayrınadır'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.