Malkara Kaymakamı avcılarla buluştu

Malkara Kaymakamı Erkan Karahan ve beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, 14 Kasım Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Sadık Akçay’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Kaymakam Karahan, yaptığı nezaket ziyaretinde Avcılar Derneği’nin çalışmaları hakkında Sadık Akçay’dan bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Sadık Akçay, Kaymakam Karahan ve İlçe Emniyet Müdürü Topkaya’ya teşekkür etti. Faaliyetleri hakkında bilgi aktaran Sadık Akçay, “2018 yılını fidan dikimi ve keklik salımı olarak ilan ettik. Geçtiğimiz yıl Sarıpolat Mahallesi civarındaki Koru Dağına 800 keklik saldık. Bunların yine takipçisi olacağız. Avcılarımızdan ricamız salınan kekliklere gözü gibi baksınlar. İlçemizde son yıllarda domuz popülasyonunun arttığını görmekteyiz. Sürek avları devam edecektir. En önemlisi, belgesiz avcılar ava çıkmasınlar. 2018 yılında denetimler artacaktır. Bunun yanı sıra avcı eğitimlerimiz devam ediyor. Sürdürülebilir avcılık için eğitim ve üretime ağırlık vermeliyiz. Önce eğitim ve üretim sonra ise avcılık diyoruz” dedi.
Avukattan müvekkiline şok sözler: Beni cinsel anlamda yaşamalısın!
Hasan Kaçan'dan Mustafa Armağan'a sert sözler!
Korkunç itirafla yıkıldı: Oğlumun katilini sevdim!
Filli Boya’dan sosyal medyayı sallayan 8 Mart reklamı
Son ankette ittifak detayı
Meclis'te Afrin kavgası! Yaralanan vekiller var
BM'den son dakika Afrin açıklaması: Bazı sorunlar var
Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'
İşte aldatmaya en yatkın meslekler
'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum