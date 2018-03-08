Malkara Kaymakamı avcılarla buluştu

Malkara Kaymakamı Erkan Karahan ve beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, 14 Kasım Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Sadık Akçay’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Karahan, yaptığı nezaket ziyaretinde Avcılar Derneği’nin çalışmaları hakkında Sadık Akçay’dan bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Sadık Akçay, Kaymakam Karahan ve İlçe Emniyet Müdürü Topkaya’ya teşekkür etti. Faaliyetleri hakkında bilgi aktaran Sadık Akçay, “2018 yılını fidan dikimi ve keklik salımı olarak ilan ettik. Geçtiğimiz yıl Sarıpolat Mahallesi civarındaki Koru Dağına 800 keklik saldık. Bunların yine takipçisi olacağız. Avcılarımızdan ricamız salınan kekliklere gözü gibi baksınlar. İlçemizde son yıllarda domuz popülasyonunun arttığını görmekteyiz. Sürek avları devam edecektir. En önemlisi, belgesiz avcılar ava çıkmasınlar. 2018 yılında denetimler artacaktır. Bunun yanı sıra avcı eğitimlerimiz devam ediyor. Sürdürülebilir avcılık için eğitim ve üretime ağırlık vermeliyiz. Önce eğitim ve üretim sonra ise avcılık diyoruz” dedi.