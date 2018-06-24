Malki'den Çavuşoğlu'na 'zafer' tebriği

ANTALYA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Riad Malki'nin kendisini arayarak, seçim zaferiyle ilgili tebrik ettiğini belirtti.

Konuya ilişkin twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Filistin Dışişleri Bakanı kardeşim Malki aradı. 'Bu zafer sadece Türkiye’nin değil, aynı zamanda #Filistin ve #Kudüs’ün zaferidir' dedi. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun!"

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