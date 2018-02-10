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Man Adası belgeleri için karar çıktı

POLİTİKA HABERLERİ | 10.02.2018 12:04 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınlarının Man Adası'ndaki bir şirkete para gönderdikleri" iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, takipsizlik kararı verildi. Halk Bankası'nın CHP'nin elindeki belgeleri doğruladığı belirtilen kararda şüphelilerin Man Adası'nda bulunan Bellway şirketinin yurt dışında bulunan hesabına veya yurt dışında bulunan başkaca bir hesaba para göndermedikleri anlaşılmıştır" denildi.

Man Adası belgeleri için karar çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 28 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarının Man Adası'ndaki bir şirkete para gönderdikleri ve yurt dışına para kaçırdıkları” iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, Kılıçdaroğlu'nun iddiası üzerine “suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamak veya yurt dışına çıkarmak”, “gelirin beyan edilmemesi suretiyle vergi ziyanına sebebiyet vermek” ve "vergi kaçakçılığı" suçlarından başlatılan soruşturma tamamlandı. Başsavcılık, soruşturma sonunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Takipsizlik kararında, yurt dışında bulunan Bellway şirketinin sahibi Bahaddin Ayan “müşteki”, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan "ihbarcı", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan, dünürü Osman Ketenci, eniştesi Ziya İlgen ve iş adamı Mustafa Gündoğan “şüpheli” sıfatıyla yer aldı.

Kılıçdaroğlu'nun söz konusu grup toplantısındaki beyanlarına yer verilen kararda, müştekinin şikayetinde “Yurt dışında bulunan şirkete ait banka hesaplarına bir paranın gelmediği gibi soruşturma konusu swift mesajları ve dekontların sahte olduğu, bu nedenle sahtecilik suçunun işlendiği ve suçu işleyenin cezalandırılmasının” istendiği belirtildi.

BELGELER DOĞRU ÇIKTI

Söz konusu belgelerin CHP'den istendiği, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Halkbank'a yazı yazıldığı anlatılan kararda, Halk Bankası'ndan gönderilen cevaba yer verildi.

Bankanın yazısında Bellway şirketinin Halk Bankası Galata Ticari Şubesi'ndeki hesabından 15 Aralık 2011'de Ziya İlgen'in Albaraka Türk Katılım Bankası'ndaki hesabına 2 milyon 500 bin dolar, 26 Aralık 2011'de İlgen'in aynı hesabına 1 milyon 250 bin dolar, 15 Aralık 2011'de Mustafa Erdoğan'ın Albaraka Türk Katılım Bankası'ndaki hesabına 2 milyon 500 bin dolar, 26 Aralık 2011'de Erdoğan'ın aynı hesabına 1 milyon 250 bin dolar, 27 Aralık 2011'de Osman Ketenci'nin Albaraka Türk Katılım Bankası'ndaki hesabına 1 milyon 250 bin dolar, 27 Aralık 2011'de Mustafa Gündoğan'ın Vakıflar Bankası'ndaki hesabına 1 milyon 250 bin dolar, 28 Aralık 2011'de Gündoğan'ın aynı hesabına 250 bin dolar, 28 Aralık 2011'de Osman Ketenci'nin Akbank'taki hesabına 1 milyon dolar, 29 Aralık 2011'de Ahmet Burak Erdoğan'ın Garanti Bankası'ndaki hesabına 1 milyon 450 bin dolar, 4 Ocak 2012'de Ahmet Burak Erdoğan'ın aynı hesabına 2 milyon 300 bin dolar ödemelerin gönderildiği belirtildi. Yine yazıda, Mustafa Gündoğan'ın kendi hesabından 17 Ocak 2012'de şirketin Galata Ticari Şubesi'ndeki hesabına 30 bin dolar gönderdiği kaydedildi.

Takipsizlik kararında, MASAK'ın raporunda ise belirtilen para hareketlerinin, Halk Bankası'nın savcılığa cevaben gönderdiği yazıdaki para hareketleri ile aynı olduğu vurgulandı.

PARA HAREKETLERİ YANI

CHP'den istenen dekont ile swift mesajlarının partinin genel başkan yardımcısı Bülent Tezcan tarafından savcılığa teslim edildiği anlatılan kararda, CHP tarafından verilen belgeler üzerinde yapılan incelemede, dekontlarda belirtilen para hareketlerinin, Halk Bankası'nın savcılığa gönderdiği yazıdaki para hareketleri ile MASAK tarafından hazırlanan rapordaki para hareketleri ile aynı olduğu kaydedildi.

Kılıçdaroğlu'nun 28 Kasım 2017'deki grup toplantısındaki iddialarına tekrar değinilen kararda, "Şüphelilerin Man Adası'nda bulunan Bellway Limited Şirketi'nin yurt dışında bulunan hesabına veya yurt dışında bulunan başkaca bir hesaba para gönderdiklerine dair herhangi bir dekont veya belge, CHP tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza teslim edilmemiştir" denildi.

Kararda, MASAK tarafından yapılan araştırma ile Halk Bankası tarafından şüphelilere ait hesaplarda yapılan inceleme neticesinde, şüphelilerin Man Adası'nda bulunan Bellway şirketinin yurt dışında bulunan hesabına veya yurt dışında bulunan başkaca bir hesaba para göndermediklerinin anlaşıldığı belirtildi.

KOVUŞTURMAYA GEREK GÖRÜLMEDİ

Eylemlerle ile ilgili hukuki değerlendirmenin de yer aldığı kararda, şu hükme yer verildi: “Şüphelilerin Bellway şirketi tarafından hesaplarına gönderilen paraları herhangi bir suç işleyerek elde ettikleri yönünde somut herhangi bir delil elde edilememiş olması nedeniyle, üzerilerine atılı bulunan 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya yurt dışına kaçırma' suçundan dolayı kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir."

Vergi mükelleflerinin vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemeleri veya eksik yerine getirmeleri yüzünden, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesine veya eksik tahakkuk ettirilmesine sebebiyet vermeleri halinde, kendilerine ödenmeyen verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezasının kesildiği anımsatılan kararda, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 374. maddesinde belirtildiği üzere, bu cezanın vergi alacağının doğurduğu takvim yılını takip eden yılın birinci gününden itibaren 5 yıl içerisinde kesilmesi gerektiği, söz konusu cezayı kesmeye veye zamanaşımı süresinin dolup dolmadığını değerlendirmeye ise mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinin yetkili olduğu vurgulandı.

Kararda, bu nedenle şüphelilerin üzerilerine atılı bulunan “vergi kaçakçılığı” suçu nedeniyle de kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği vurgulandı.

Takipsizlik kararında, müşteki şirketin sahibi Bahaddin Ayan'ın şikayeti üzerine, Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olması ve şikayete konu konuşmanın TBMM'de yapılması nedeniyle dosyanın bir onayının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu'na gönderilmesine karar verildiği bildirildi.

Bu arada, takipsizlik kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından konuya ilişkin tazminat davanın görüldüğü Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunuldu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP man adası belgeleri

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
HANİ BELGELER SAHTEYDİ LAN AKTROLLER..?
Hahahaha.sadece gülüyorum.hani gerçek değildi .siz kimi kandiriyosunuz
hani hırsızlıktı sığır CHP li
ÜLKEDE HIRSIZLIK VE DOLANDIRICILIk SERBESTTİR. VAr MI İTİRAZI OLAN..!?
Kovuşturmaya gerek görseniz çok şaşırırdım zaten yüce ve tarafsız Türk adaleti !!!
recebin nasıl zengin olduğu anlaşıldıda yedi sulalesi nasıl zenginleşti birden. kısacası minareye çalan klııfını uydurur Allah razı olsun Allah razı olsun
Yorumlayanlar haberi bile anlamamışlar. Belgeler gerçek fakat man adasına değil Türkiye içerisindeki hesaplara gönderilen dekontlar diyor. Yani Kılıçdaroğlunun Man adası iddiası iftira olarak ortada duruyor.
ASIL MESELE MİLYON DOLARLAR HANGİ NEDENLE GÖNDERİLDİ BU KİŞİLERE....
İÇİMİZDEKİ HAİNLER YİNE ÇUVALLADI
ADAM ALLAHTAN KORKAR BUKADAR PARAYI NERDEN BULDUNUZ BUNUN HESABINDANDAMI KORKMUYORSUNUZ
SORUYORUM CHP VE MHP,AKP YE YADA AKLI SELİM BİR VATANDAŞA HUKUK SİYASETİN FAİŞESİ OLMUŞKEN NEYİ ÇÖZECEK .BİR GÜN DİLİYORUM Kİ BİR PARTİ GELSİN SAĞCI -SOLCU-DİNCİ -OLMUYAN TÜR TOPLUMUN YAŞAMSAL VE HUKUKSAL DEĞERLERİNE ZARAR VERMEDEN ÇALIP ÇIRPMADAN İRTİCA TERÖR PARTİ EGEMENLİĞİ KURMADAN BİR PARTİ DİLİYORUM
Karar: takibe devam etsek iş kötüye gidecek bizde takipsizlik verdik diyorlar.
Hay sizin mantığınıza,belgeler para aktarma ile ilgili...Hem belgeler doğru diyorsunuz,hem para aktarılmadı diyorsunuz???
Çalmaya devam, çalarken Allah yar ve yardımcınız olsun.
HANİ SAHTEYDİ?
BELGELER GERÇEKMİŞ.....
DEMEK Kİ BELGELER SAHTE DEĞİLMİŞ!
Dışarıya para kaçırıldığı söylenen belgeler yok yani sahte yani yalan söylediniz. Sonra da normal bir işleme ait belgeler çıkarıp gerçek diye kıvırdınız. Belgelerde açıkça görüldüğü gibi yasal bir şekilde dışarıdan ülkemize para geliyor. Ticaret yapmak suç olmadığına ve işlemler de yasal olduğuna göre kara para aklama suçlaması ile ortaya çıkan yalancı iftiracılar bari az da olsa utanırlar dedim ama yok sizde utanma da kalmamış. O kadar yalan söylüyorsunuz ki kendi söylediğiniz yalanı bile unutuyorsunuz. Hayatınız yalan...
Yurt dışına para kaçırıldı diye salladığınız dosyalarda tam aksine yasal bir ticari işlemle yurt dışından ülkemize para geldiği tespit ediliyor, başta dışarı para kaçırıldı diye iftira atanlar da haklı çıktık diye seviniyor. Aklınız nerede sizin Allah aşkına :) O kadar çok yalan söylerseniz işte tıpkı bunun gibi kendi söylediğiniz yalanı unutursunuz :))
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