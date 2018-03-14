Manavgat’ta asfaltlama çalışmaları

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, merkezde ve kırsal mahallelerde başlattığı sıcak asfalt seferberliğini, tüm hızıyla sürdürüyor.
Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kavaklı , Kızılağaç , Bahçelievler , Milli Egemenlik , Yukarıpazarcı , Çağlayan , Dolbazlar, Şişeler ve Dikmen Mahallelerinde sıcak asfalt çalışmaları yaptı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, merkez ve kırsal mahallelerdeki asfalt çalışmalarının, iş planı doğrultusunda tüm hızıyla devam ettiğini dile getirdi. Başkan Şükrü Sözen, “Örnek, Aşağıpazarcı, Kasaplar, Evrenleryavşı, Kavaklı Mahallesi, Kızılağaç Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Milli Egemenlik Mahallesi, Yukarıpazarcı Mahallesi, Çağlayan Mahallesi, Dolbazlar Mahallesi, Şişeler Mahallesi ve Dikmen Mahallesi’ndeki çalışmalarımızı tamamladık. Belediyemizce belirlenen ve acil ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturduğumuz iş planlamasına göre çalışmalarımız devam edecek. Sıcak asfalt çalışmalarımızda bizlere destek veren değerli muhtarlarımıza, mahalle sakinlerimize ve tüm halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.
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