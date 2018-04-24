Manisa AK Parti’de milletvekili aday adaylığı başvuruları

AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Cemal Alat, milletvekili aday adaylığı süreci için başvuruların alınmaya başlandığını bildirdi.

Manisa AK Parti’de 24 Haziran seçimleri için milletvekili aday adaylığı süreci başladı. AK Parti Manisa Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cemal Alat, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Milletvekili aday adaylığı için gerekli koşulların yer aldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Adaylık başvuruları bugün itibariyle başladı. 29 Nisan Pazar günü sona erecek. AK Parti’den milletvekili adaylık başvurusu doğrudan genel merkezdeki ilgili birime veya il başkanlıklarına elden teslim suretiyle yapılacak. Adaylık başvurusunda bulunan kimsenin AK Parti’ye üye olması zorunlu değil. Ancak bir başka partiye üyeyse o partiden istifasının noter onayı gerekiyor. AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvuru formu parti il başkanlıklarından temin edilebilecek. Adaylık başvuru formları bilgisayar ortamında veya el yazısı ile doldurularak, başvuru için istenen belgeler eklenerek yetkili mercilere bizzat teslim edilecek. Yani başvurular posta ya da kargoyla gönderilemeyecek. Başvuru aidatını yatırmayanların başvurusu işleme konulmayacak. Adayın başvuru aidatını yatırdığına dair makbuzu forma eklemesi gerekiyor. Başvuru formları ilgili teşkilat kademesince ‘Gelen Evrak’ kayıt defterine tarih ve sıra numarası verilmek suretiyle kaydedilecek ve aday başvurusunu yapana, başvurunun alındığına dair tarih ve sıra numarasını gösterir ‘Alındı Belgesi’ imzalanıp mühürlenmek suretiyle verilecek. Başvuruda gereken belgeler, arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (milletvekili adaylığı için olduğu belirtilecek ve Adliyeden alınacak), diploma sureti, (başvuru sırasında parti yetkilisi tarafından aslı görülmek suretiyle onaylanacak) nüfus kayıt örneği, Askerlik Belgesi, 2 adet vesikalık fotoğraf, adaylık için istifası zorunlu olan kimselerin, ilgili mercilere sunulmuş istifa veya emeklilik dilekçelerinin fotokopisi. Milletvekili aday adayı olmak için kamu görevinde olanların istifa etmesi gerekiyor. Öte yandan 2 Mayıs Çarşamba günü temayül sonuçlarının tasnifi gerçekleştirilecek”