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Manisa CHP Teşkilatı Sarıgöl’de toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2018 18:24 | Son Güncelleme

Manisa Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl ve ilçe teşkilatları 2019 yılında yapılacak yerel ve genel seçimlerde izlenecek olan seçim ve alan çalışmalarını değerlendirmek amacıyla Sarıgöl’de bir araya geldi.Sarıgöl Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Tahsin Akdeniz’in ev sahipliğini yaptığı toplantıda bir konuşma yapan Tahsin Akdeniz, ’’2019 seçimlerinde izlenecek olan çalışmaların ilkini Sarıgöl’den başlatılmasının mutluluğunu yaşamaktayız.

Manisa CHP Teşkilatı Sarıgöl’de toplandı

Manisa Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl ve ilçe teşkilatları 2019 yılında yapılacak yerel ve genel seçimlerde izlenecek olan seçim ve alan çalışmalarını değerlendirmek amacıyla Sarıgöl’de bir araya geldi.
Sarıgöl Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Tahsin Akdeniz’in ev sahipliğini yaptığı toplantıda bir konuşma yapan Tahsin Akdeniz, ’’2019 seçimlerinde izlenecek olan çalışmaların ilkini Sarıgöl’den başlatılmasının mutluluğunu yaşamaktayız. Her ay bir ilçede bu tür toplantılar yapılacak. Katılımcılara teşekkür ederim" dedi.

‘’Adaylarımızı erken açıklayacağız’’
2019 Yerel ve Genel seçim çalışmalarını Sarıgöl’den başlattıklarını belirten CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, ’’2019 yerel ve genel seçimleri çok önemlidir. Bu nedenle çalışmalarımızı erken başlatmak zorundayız. Parti olarak, 2019 seçimlerinde uğramayacağımız ev kalmayacak. Gece gündüz demeden seçmenlerizi ziyaret edeceğiz. Sarıgöl’de kaybettiğimiz belediyeyi tekrar alacağız. Diğer ilçelerde de belediyelere almak için çalışacağız. Biz parti olarak adaylarımızı bir yıl önceden açıklayacağız. Halkın sevdiği, tanıdığı, güvendiği bir aday çıkaracağız. Bu seçimlerde Manisa’da iddialıyız" diye konuştu.
Toplantı daha sonra basına kapalı olarak gün boyunca devam etti.

Manisa CHP Teşkilatı Sarıgöl’de toplandı

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