Manisa'da 3 bakan sevinci

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Manisalı ya da Manisa ile bağlantısı bulunan 3 bakanın bulunması kentte sevinç yarattı. Manisa'da özellikle iş dünyası, yeni 3 bakandan umutlu olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni açıkladığı kabinede aslen Manisa Kula ilçesinden olan Spor Toto Teşkilatı Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Gençlik ve Spor Bakanı, Demirci ilçesinden olan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Ruhsar Pekcan'ın Ticaret Bakanı, 4 dönem Manisa milletvekiliği yapan, Ulaştırma Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan, Manisa'ya yaptığı hizmetleri ile tanınan merhum Ekrem Pakdemirli'nin oğlu Bekir Pakdemirli'nin Tarım ve Orman Bakanı olarak atanması sevinç ve heyacanla karşılandı. Manisa'daki iş dünyası, 3 bakanın kente olumlu katkıları olacağını düşüncesinde birleşip, bu konuda umutlu olduklarını belirtti.

'BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ'

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini kutlayarak, başarı diledi. Yeni açıklanan kabinede Manisalı ya da Manisa ile bağlantılı 3 bakanın yer almasından büyük bir onur ve mutluluk duyduklarını da belirten Başkan Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kabine 3 hemşehrimizin yer alması Manisa iş dünyası olarak bizleri son derece onurlandırmış ve mutlu etmiştir. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan, Demirci doğumlu olup, iş dünyasını çok iyi bilen ve camiamız içerisinde yer alan kıymetli bir iş kadınıdır. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kulalı olup, 6 yıl Spor Toto Teşkilat Başkanlığı görevini başarıyla sürdürmüştür. Anavatan Partisi döneminde Ulaştırma, Maliye ve Gümrük, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan rahmetli Ekrem Pakdemirli'nin oğlu Sayın Bekir Pakdemirli yeni kabinede Tarım ve Orman Bakanı olarak görev yapacak olmasını, şehrimiz adına büyük bir şans olarak değerlendiriyorum" diye konuştu.

'TÜRK TARIMI PAKDEMİRLİ İLE BİRLİKTE ATILIMA BAŞLAYACAKTIR'

Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat ise "Borsa olarak yıllardır Tarım Bakanı'nın Ege'den olmasını istiyorduk. Bu söylemin ardındaki gerçek ise Türk tarımının merkezinin Ege olmasıdır. Ege'nin verimli topraklarında katma değeri yüksek ürünlerle Türk tarımı, Türk hayvancılığı yapılıyor. Ancak bugüne kadar Egeli bir bakan olmaması nedeniyle bu topraklar gerçek potansiyelini sergileyemedi. Şimdi Pakdemirli hem İzmir hem Manisalı. Ege'nin tam içinden gelen bir isim. Konuyu da bilen bir isim. Ege onunla birlikte tarımda uçuşa geçecektir. Gerek her türlü desteklemenin gerekse tarım 4.0 uygulamalarının hayata geçtiği bir dönemi yaşayacağız. Türk tarımı Pakdemirli ile birlikte atılıma başlayacaktır" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da Manisalı olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Alhat, "Açıklanan yeni kabine ile ekonomik anlamda ilerleyecek revizyonların yapılacağına inanıyoruz. Ülkemiz yararına atılacak her adımda devletimizin ve milletimizin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

'EL ELE ÇALIŞACAĞIZ'

Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ulusoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabinede yer alan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Manisalı olduğunu, yine Manisalı eski Bakan Ekrem Pakdemirli'nin oğlu Bekir Pakdemirli'nin de Tarım ve Orman Bakanı olarak görev aldığını ifade ederek, "2 bakanımızın da tarım ve ticaret kenti Manisa'ya faydalı çalışamlarda yer alacağına inanıyoruz. Milletimizin tercihi iyi değerlendirilmeli, milletin bir taraftan iş-aş ihtiyaçları için makro düzeyde çözüm üretilirken, diğer taraftan da çevre-gıda-gelecek üçgeni dikkate alınmalıdır" diye konuştu.

'BİZİM İÇİN ONUR VE GURUR VERİCİ BİR DURUM'

Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER) Başkanı Ayberk Aloğlu da yeni kabinedeki 3 bakanın Manisalı olmasının kent için gurur ve onur verici bir durum olduğunu dile getirdi. Dernek Başkanı Aloğlu, "Bu durum Manisa siyasetine ve fikrine ne kadar önem verildiğini göstermektedir. Geçmişte dünyaya hükmeden hükümdarların yetiştiği Şehzadeler Şehri Manisa, şimdi günümüzde de siyasete yön veren bir il haline gelmiştir. Bu bizim için onur ve gurur verici bir durumdur. Bu şehrin toprakları ve suyu devlete yön verecek nice siyasetçiler yetiştirdi ve yetiştirmeye devam edecektir. Ayrıca kabinenin içindeki bakanların kendi sektörlerinin içinden gelmesi de bizi daha çok heyecanlandırmıştır. 3 bakanımızın kentimize olumlu katkılarının olacağına inanıyoruz" dedi.

'MANİSA'YA MADDİ VE MANEVİ BİR ŞEYLER KATMALARINI BEKLİYORUZ'

Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter de 3 bakanın Manisa'dan olmasının kente verilen değeri ön plana çıkardığını dile getirip, "Kabinedeki bakanların hem kendi sektörlerinden gelmesi hem de genç olmaları bizleri umutlandırdı. Her ne kadar Manisa'da yaşamasalar da Manisalı oldukları için kabinede kentimizin isminin söylenmesi bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Bu durumun kentimize artı yazacağına inanıyorum. Manisa'ya maddi ve manevi bir şeyler katmasını bekliyoruz" diye konuştu.

