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Manisa'da 3 parti milletvekili sayısını korurken, oy kaybı yaşadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 00:45 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI ve 27'nci dönem milletvekilliği Genel Seçimleri'nde Manisa genelinde resmi olmayan sonuçlara göre 10 milletvekilinden AK Parti 5, CHP 3, MHP 1 ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

Manisa'da 3 parti milletvekili sayısını korurken, oy kaybı yaşadı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI ve 27'nci dönem milletvekilliği Genel Seçimleri'nde Manisa genelinde resmi olmayan sonuçlara göre 10 milletvekilinden AK Parti 5, CHP 3, MHP 1 ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı. AK Parti, MHP ve CHP'nin milletvekilliği seçiminde oy kaybı yaşadığı görüldü.
Manisa'da, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği seçimi için 1 milyon 44 bin 628 seçmenden, resmi olmayan sonuçlara göre yaklaşık 946 bin 325'i oy kullandı. Katılım oranı yüzde 90.97 olurken, cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 48.61, Muharrem İnce yüzde 34.6, Meral Akşener yüzde 11.07, Selahattin Demirtaş yüzde 4.87, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.61, Doğu Perinçek ise yüzde 0.24 oy aldı.
PARTİLERİN OY ORANINDA DÜŞÜŞ YAŞADI
Geçen seçimlere göre milletvekili sayısını 1 artırarak mecliste 10 milletvekili gönderecek olan Manisa'da, milletvekili seçiminin de kesin olmayan sonuçları ortaya çıktı. 1 Kasım 2015 seçimlerine göre 24 Haziran milletvekilliği seçimlerinde AK Parti, MHP ve CHP'nin oy oranlarında bir miktar düşüş olduğu dikkat çekti. 1 Kasım genel seçimlerinde AK Parti il genelinde yüzde 44 oy oranıyla 5, CHP yüzde 29.71 ile 3, MHP ise yüzde 18 ile 1 milletvekili çıkarmıştı. 24 Haziran milletvekilliği seçiminde ise kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti yüzde 39.90 ile yine 5, CHP yüzde 26.49 ile yine 3, MHP yüzde 11.52 ile bir kez daha 1 milletvekili çıkardı. Seçime ilk defa giren İYİ Parti ise yüzde 13.73 ile 1 milletvekili çıkarmayı başardı. HDP'nin oy oranı da yüzde 6.77 oldu.
Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti, 1 Kasım seçimlerine göre yaklaşık yüzde 4'lük, CHP'de yüzde 2.5'lik, MHP'de ise yaklaşık yüzde 8'lik bir oy kaybı yaşadı. 1 Kasım seçimlerinde HDP yüzde 5.4 oy alırken, 24 Haziran seçimlerinde ise yaklaşık yüzde 1.5 puanlık artış sağladı.
Manisa'yı TBMM'de AK Parti'den Murat Baybatur, Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık ve Mehmet Ali Özkan, CHP'den Özgür Özel, Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, MHP'den Erkan Akçay ve İYİ Parti'den Tamer Akkal temsil edecek. Manisa'dan TBMM'ye giren tek kadın vekil, AK Parti 4'üncü sıra adayı Semra Kaplan Kıvırcık oldu. Milletvekili seçilen Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan, Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen ve Tamer Akkal, kenti ilk kez Meclis'te temsil edecek.

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Manisa'da 3 parti milletvekili sayısını korurken, oy kaybı yaşadıManisa'da 3 parti milletvekili sayısını korurken, oy kaybı yaşadıManisa'da 3 parti milletvekili sayısını korurken, oy kaybı yaşadıManisa'da 3 parti milletvekili sayısını korurken, oy kaybı yaşadı

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