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Manisa'da 4'lü ittifak, sandık güvenliği ekibi kurmak için anlaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2018 15:08 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Demokrat Parti (DP) ve Saadet Partisi (SP) tarafından 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde sandık güvenliğinin sağlanması için 1500 kişilik sandık güvenliği ekibi kurulup, her okula bir avukat görevlendirilmesi için anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Manisa'da 4'lü ittifak, sandık güvenliği ekibi kurmak için anlaştı

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Demokrat Parti (DP) ve Saadet Partisi (SP) tarafından 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde sandık güvenliğinin sağlanması için 1500 kişilik sandık güvenliği ekibi kurulup, her okula bir avukat görevlendirilmesi için anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Yunusemre ilçesinde, CHP'nin çağrısıyla bir araya gelen İYİ Parti, DP ve SP temsilcileri, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimine yönelik sandık güvenliği konusunu görüştü. CHP İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya CHP İlçe Başkanı Güngör Serdar Bozyaka, İYİ Parti İlçe Başkanı Filiz Tuğçe Ayrancı, Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Güçlü, Demokrat Parti İlçe Başkanı Semra Sartık katıldı. CHP'li Bozyaka, ilçe genelinde 4 partinin sandık güvenliğiyle ilgili 1500 kişiyi görevlendireceğini ve her okulda bir avukat bulunacağını açıkladı. Bozyaka, şunları söyledi:
"24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve milletvekilliği seçimlerinde oy kullanmaya gidecek olan yurttaş sayısı seçimlerin kaderini belirleyecek. Katılımın fazlalığı AKP'nin kaybetme ihtimalini güçlendirecek. Bu sebeple AKP iktidarı seçim güvenliği hakkında şüphe uyandırma işini bilinçli olarak yapıyor. Bu sayede kendisine muhalif olan insanların umutlarını tüketerek, sandığa gitmesini engellemek istiyor. Ne gerekiyorsa yapılacak. Sandıkta güvenliği sağlamalı, bu güvenliğe güvenmeli ve bunu seçmene anlatmalıyız. Yapılacak en önemli katkı, seçime katılım oranını artırmaktır. Oy namustur. Sandık başkanlarının kamu görevlileri arasından seçilmesi, özellikle OHAL sürecinde kamudan toplu ihraçların yaşanmış olmasından dolayı sandık üzerinde siyasi iktidarın doğrudan ağırlığı olmasının yolunu açacak."

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Manisa'da 4'lü ittifak, sandık güvenliği ekibi kurmak için anlaştıManisa'da 4'lü ittifak, sandık güvenliği ekibi kurmak için anlaştı

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