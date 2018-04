Manisa’da borçlanma yetkisi tartışması

Manisa’nın MHP’li Büyükşehir Belediyesi tarafından ilde yapılacak olan yatırımlar için Nisan ayı meclis toplantısında istenen borçlanma yetkisinin AK Partili üyelerin ret oyu vermesi sonucunda komisyona gitmesi kabul edilmedi. Mecliste yaşanan tartışmanın ardından AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli düzenlediği basın toplantısında neden borçlanma yetkisine onay vermediklerini açıkladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısı’nda borçlanma yetkisinin güncellenmesi ile ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesi oylamasını AK Parti Grubu reddetti. Mecliste konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 97 mahallenin acil altyapı ve içme suyu beklediğini, asfalt, Irlamaz, Manisa Prime, elektrikli otobüsler gibi çok sayıda hizmetin yapılmasına engel olunduğunu savundu. AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ise bugün parti binasında düzenlediği basın toplantısı ile neden ret oyu verdiklerini açıkladı. Mersinli, meclis öncesinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk ile bir araya geldiklerini, kendilerinden borçlanma yetkisi için destek istediklerini, kendilerinin de makul olan her konuda yapacakları inceleme sonrasında destek olacaklarını söylediklerini belirtti. Mersinli, “Buluştuğumuzda bize dediler ki önümüzdeki süreçte bir borçlanmayla ilgili ihtiyacımız olacak. Bununla ilgili bir değerlendirme yapmak istedik. Konuştuk, dedik ki biz demokratik bir partiyiz. Kendi ilgili birimlerimizle konuşalım, eğer sağlıklı bir yapıysa tabii destek oluruz Manisa’nın hizmet noktasında önünü açmak için. Mutlaka değerlendirme yapmamız lazım dedik, hatta bugün yarın en kısa sürede cevap veririz dedik. Arkadaşlarımızla büyükşehirden aldığımız bilgilere bakınca bir borçlanmanın ötesinde Manisa’nın 4-5 yılını, hatta 10 yılını ipotek altına alacak bir çalışma olduğunu gördük. Biz özellikle Manisa’nın 2019 seçimleri öncesinde ihtiyacı olan altyapı çalışmaları başta olmak üzere diğer yatırımların hepsinin komisyonda bir ay süreyle hem bizim, hem MHP’nin, hem CHP’nin iyi bir inceleme yapıp en sonunda nasıl bir destek vereceksek, hangi yatırımlar konusunda destek vereceksek onu komisyona havale etmek istedik. Bütün bunlar öncesinde Cengiz Bey’i de bilgilendirdiğimiz konulardı. Hatta biz Büyükşehir grup toplantısını yaparken dün yerel yönetimler başkanımızla da bağlantıya geçmişler, demişler ki ‘Olmazsa biz toplantıyı erteleyelim ya da olmazsa bir ara komisyona gelsin’ demişler. Dedik ki Manisa bunu 4 yıl bekledi. Manisa’yı karşısına ne çıkacağı belli olmayan, nelerle karşılaşacağı belli olmayan bir borçlanmaya sokamayız. Bu noktada sıkıntı yaşarız. Manisalılar da bizler de buna izin vermeyiz. Ne sağlıklı olacaksa ona destek olalım, kanaatimiz budur dedik. Bu noktada bütün bu toplantılardan sonra dün Büyükşehir Belediye Meclisinde yaşananlar ortaya çıktı. Bizim grup toplantımızda özellikle bir aylık komisyon süresi, encümen seçimlerinden sonra komisyona havalesi ve burada güzelce irdeleyelim. Nerede ne eksiklikler var, işte Muradiye’de 4 yıldır dile getirdiğimiz ama yapılmayan bir altyapı, kanalizasyon verelim, ne gerekiyorsa borçlanmaya destek olalım, Gölmarmara’nın altyapısı, verelim kardeşim, ne gerekiyorsa yapalım. Manisa’nın önünü açma noktasında bir tasarrufumuz olacaktı. Aldığımız karar da buydu. Buna göre de hareket ettik. Bütün demokratik kurullarımızı çalıştırdık ve sonuna kadar da bu noktadaydık. 5 yıldır da hep bu noktada durduk. Kesinlikle siyaseti çirkinleştirmedik. Maalesef böyle, ‘Ben Büyükşehir Belediye Başkanıyım, yarın da yaparım, öbür gün de yaparım, size sormam gerekmez. Ben söyledim mi o uygulanmak zorunda’ gibi tavırlarla kesinlikle bir meclis yönetimi tavrı ortaya koyamaz. Biz bunu hep söylüyoruz ama hep de o tavrından dolayı bizim belediye başkanlarımız ve büyükşehir belediye meclis üyelerimiz sıkıntılı ve huzursuz bir meclis geçiriyorlar. Bu sefer kendi gerginliğini ve tavrını ortaya koydu. Kesinlikle de biz doğru bulmadık. Bugün de yanlış yanılgılar yüzünden ortaya konan tabloyu ifade etmek istedik. Biz orada kesinlikle ve kesinlikle Cengiz Ergün’ün yatırıma dayalı, özellikle yer altı yatırımına dayalı komisyonda bir ay görüşülüp, irdelenip bütün konularına destek verme kararı almıştık. Ondan sonra vatandaşı zora sokacak, şova dönük veya başka sıkıntılara dönük işler de varsa 4 yıl, 5 yıl ipotek altına alınacak şeylerin de komisyonda görüşülmesi konusu hakimdi. Bunu uygulamaya çalıştık. Grup başkanvekillerimize de çok teşekkür ediyorum” dedi.

Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene ise, “AK Parti Grubu bugüne kadar Büyükşehir Belediye yönetimine özellikle altyapı projeleri ile ilgili borçlanma taleplerine olumlu yaklaşmış ve kredi kullanımına onay vermiştir. Bu çerçevede çeşitli yatırımlarla ilgili olarak bugüne kadar 400 milyon TL borç stoku oluşmuş durumdadır. Yasalarımıza göre belediyeler limitsiz borçlanma yetkisine sahip değildir. Borçlanma iznini belediye meclisleri karar vermektedir. Büyükşehir Belediye Başkanı için toplam borç stoğunun giderek arttığı kanaatindeyiz. En son yıl yani 2017’de gerçekleşen toplam gelirin 1,5 katının yeniden değerleme oranı olan yüzde 14 fazlası kadardır. Bu da yaptığımız hesaplara göre 880 trilyon civarıdır. Bu limite borç faizleri de dahil edilmelidir. Bütün bu durumlar 4749 sayılı kamu finansmanı ve borç yönetiminin düzenlenmesi hakkında Kanun ile yapılmıştır. Kanuna aykırı borçlanan belediye yetkilileri hakkında failleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen durumlarda 5437 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun görevini kötüye kullanmaya ihlalleri hükümleri uygulanır. 2018 mali yılı için Büyükşehir Belediye Meclisinin yetkisi ise, toplam geliri olan 749 trilyonun yüzde 10’u olan 74,9 trilyonun yeninden değerleme oranı olan yüzde 14 attırılmış haliyle 85 milyon TL’dir. Bunun üzerinde borçlanma için ayrıca İçişleri Bakanlığından izin alınmalıdır. Bütün bu teknik konular ve mevzuat gereği AK Parti gurubumuz önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da borçlanma izni vererek altyapı ihtiyaçlarının bir an önce giderilmesi düşüncesiyle hareket etmeyi planlamıştır. Grup olarak talebimiz ise bu konunun Plan bütçe komisyonunda enine boyuna her boyutu ile incelenmesi ve bir öncelik sıralaması yapılarak eldeki imkanların en verimli şekilde kullanılmasıdır. Büyükşehir Belediye Başkanı ise borçlanma konusunun yüzeysel olarak konuşulması ve birkaç gün içinde karar verilmesini istemektedir. Adeta bu işi oldubittiye getirmek istemektedir. İtirazımız bunadır. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanının gözünü seçimi kazanma hırsı bürümüş, 4 yılda yapamadıklarını katrilyon borçla bir yıla sığdırabileceğini düşünerek belediye başkanlığının borçlardan daha önemli olduğunu düşünmektedir. Büyükşehirin geleceği ipotek altına alınarak, hem ağır bir borç yükü, hem de bu borç stoğu fazlası oluşturulmak istenmektedir” ifadelerini kullandı.