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Manisa'da CHP'den OHAL tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ | 12.01.2018 16:42 | Son Güncelleme 2 saat önce

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasıyla olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına tepki gösterildi. CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, "Bugünkü uygulamalar 12 Eylül'lü aratmaktadır. 12 Eylül'de bile bu kadar hukuksuzluk, çağ dışı uygulama olmamıştır" dedi.

CHP Manisa İl Başkanlığı öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişilik grup, OHAL uygulamalarına tepki gösterdi. 'OHAL ile yönetilen bir ülke değil, demokrasi ile yönetilen bir ülke istiyoruz' yazılı pankart açan kalabalık, 'Baskılar bizi yıldıramaz', 'Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz', 'Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek' sloganları attı.

'MUHALİFLERİ SİNDİRME OPERASYONUNA DÖNÜŞTÜ'

Türkiye'nin uzun süredir OHAL ile yönetildiğine dikkati çeken CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, "20 Temmuz 2016 tarihinden beri tam 1.5 yıldır ülkemiz OHAL rejimi ile KHK'lar ile yönetilmektedir. 20 Temmuz'da OHAL, bizim yıllardır eleştirdiğimiz FETÖ'ye karşı bir önlem olarak yürürlüğe girmiştir. Ama daha sonraki süreçte OHAL tamamen tüm muhalifleri, AK Parti karşıtlarını sindirme operasyonuna dönüşmüştür. 2002 tarihinde OHAL'i kaldırma vaadiyle iktidara gelen AK Parti, bugün OHAL'in bir numaralı savunucusu ve uygulayıcısı olmuştur. OHAL ve KHK'lar ile ülkede dikta rejimi kurmanın alt yapısını oluşturmuştur. Bu nedenle OHAL ve KHK'lar ile yürütülen bir yönetime sonuna kadar karşıyız" diye konuştu.

'UYGULAMALAR 12 EYLÜL'Ü ARATMAKTA'

Türkiye'nin 12 Eylül askeri darbesini yaşadığını hatırlatan Balaban, "Bugünkü uygulamalar 12 Eylül'lü aratmaktadır. 12 Eylül'de bile bu kadar hukuksuzluk, çağ dışı uygulama olmamıştır. Türkiye'de insanlar o zaman askeri diktatörlüğün hukukuna bile güvenmekteydi. 12 Eylül'de bile bu kadar insan işinden olmamış veya ihraç edilmemişti. Fakat ne yazık ki AK Parti hükümeti dikta rejimine geçmek için KHK'ları ve OHAL'i kendi çıkarları doğrultusunda fütursuzca kullanmaktadır. Artık halkımız her şeyin farkındadır. Kimin ne yaptığını çok iyi bilmektedir. Bu uyanış KHK'lar ve OHAL ile bastırılmak istenmektedir. Anayasa'nın filen uygulanmasını engellendiği veya uygulanmadığı bu dönemde sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Bu ülkenin bir dikta rejimi ile yönetilmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Balaban konuşmasının son kısmında 15 Ocak Pazartesi günü Ankara'da partisinin genel merkezi tarafından OHAL'e karşı düzenlenecek büyük etkinliğe davet çağrısında bulunup, "Burada 100 binleri buluşturup, milyonlara seslenmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de artık tek adam rejimine, OHAL ile KHK'lar ile yönetilen bir ülke rejimine asla izin vermeyeceğiz. Çünkü 21. yüzyıl demokrasi, evrensel hukuk çağıdır. OHAL'e yeter diyoruz" ifadelerini kullandı.

Eylemciler, açıklamanın ardından bir süre slogan atıp dağıldı.

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