Manisa'da CHP'den OHAL tepkisi

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasıyla olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına tepki gösterildi. CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, "Bugünkü uygulamalar 12 Eylül'lü aratmaktadır. 12 Eylül'de bile bu kadar hukuksuzluk, çağ dışı uygulama olmamıştır" dedi.

CHP Manisa İl Başkanlığı öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişilik grup, OHAL uygulamalarına tepki gösterdi. 'OHAL ile yönetilen bir ülke değil, demokrasi ile yönetilen bir ülke istiyoruz' yazılı pankart açan kalabalık, 'Baskılar bizi yıldıramaz', 'Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz', 'Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek' sloganları attı.

'MUHALİFLERİ SİNDİRME OPERASYONUNA DÖNÜŞTÜ'

Türkiye'nin uzun süredir OHAL ile yönetildiğine dikkati çeken CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, "20 Temmuz 2016 tarihinden beri tam 1.5 yıldır ülkemiz OHAL rejimi ile KHK'lar ile yönetilmektedir. 20 Temmuz'da OHAL, bizim yıllardır eleştirdiğimiz FETÖ'ye karşı bir önlem olarak yürürlüğe girmiştir. Ama daha sonraki süreçte OHAL tamamen tüm muhalifleri, AK Parti karşıtlarını sindirme operasyonuna dönüşmüştür. 2002 tarihinde OHAL'i kaldırma vaadiyle iktidara gelen AK Parti, bugün OHAL'in bir numaralı savunucusu ve uygulayıcısı olmuştur. OHAL ve KHK'lar ile ülkede dikta rejimi kurmanın alt yapısını oluşturmuştur. Bu nedenle OHAL ve KHK'lar ile yürütülen bir yönetime sonuna kadar karşıyız" diye konuştu.