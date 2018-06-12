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Manisa'da İYİ Parti'den istifalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 02:53 | Son Güncelleme

İYİ Parti Akhisar Gençlik Kolları Başkanı Anıl Akandan, beraberindeki 11 kişiyle gençlik kolları üyeliğinden ve partiden istifa ettiklerini açıkladı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, İYİ Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Anıl Akandan dahil 12 kişi gençlik kolları üyeliğinden ve partiden istifa etti.

Akandan, gazetecilere yaptığı açıklamada, aldıkları istifa kararına ilişkin bilgi verdi.

İlçe teşkilatında parti içi demokrasi ve parti disiplininin kalmadığını belirten Akandan, şöyle konuştu:

"Gençlerin hiçbir değeri yokmuş gibi davranıldığını, yönetim ve vekil adayının 'Ben yaptım oldu' zihniyetiyle hareket ederek kişisel davranışlar sergilediğini ve ön yargılı, peşin hükümlü olarak hareket edildiğini gördük. Hoşgörü, karşılıklı sevgi ve saygının kalmadığı yerde başarıdan söz edilemeyeceğini gördük. Görevim olan İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanlığından ve üyesi bulunduğumuz partiden istifa ediyoruz."

Daha sonra Anıl Akandan, partiden istifa edenlerin isimlerini okudu.

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Anahtar Kelimeler:
gençlik kolları istifa İYİ parti Manisa seçim

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