Manisa'da İYİ Parti'den istifalar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, İYİ Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Anıl Akandan dahil 12 kişi gençlik kolları üyeliğinden ve partiden istifa etti.
Akandan, gazetecilere yaptığı açıklamada, aldıkları istifa kararına ilişkin bilgi verdi.
İlçe teşkilatında parti içi demokrasi ve parti disiplininin kalmadığını belirten Akandan, şöyle konuştu:
"Gençlerin hiçbir değeri yokmuş gibi davranıldığını, yönetim ve vekil adayının 'Ben yaptım oldu' zihniyetiyle hareket ederek kişisel davranışlar sergilediğini ve ön yargılı, peşin hükümlü olarak hareket edildiğini gördük. Hoşgörü, karşılıklı sevgi ve saygının kalmadığı yerde başarıdan söz edilemeyeceğini gördük. Görevim olan İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanlığından ve üyesi bulunduğumuz partiden istifa ediyoruz."
Daha sonra Anıl Akandan, partiden istifa edenlerin isimlerini okudu.
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