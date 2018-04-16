Manisa'da 'OHAL'e tepki eylemi

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'daki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, CHP tarafından düzenlenen eylemle OHAL protesto edildi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'li Özel, OHAL'in kaldırılmaması halinde Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sandalye üzerinde partililerin sürekli oturma eylemi yapacağını söyledi.

CHP'nin, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlediği 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' eylemi, Manisa da yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda saat 12.00'de toplanan CHP'lilere, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da destek verdi. Eyleme katılanlar 'Hak, hukuk, adalet', 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganları attı.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, AK Parti'nin 'OHAL'i kaldıracağız' vaadiyle iktidara geldiğini, ancak tüm ülkede OHAL ilan ettiğini söyledi. CHP'li Özel, OHAL ile ilgili uyarıları daha önce yaptıklarını belirtip, "Bugün, '45 gün sürmez' dedikleri OHAL'in 21'inci ayındayız. 2 gün sonra OHAL'i bir kez daha uzatacaklar. 2 yıldır Türkiye OHAL ile yönetiliyor. 'AK Parti geldi OHAL kalktı' denmişti, şimdi sadece Tunceli'de değil, tüm Türkiye'de 21 aydır OHAL ile yönetiliyoruz. 'Yabancı yatırımcı gelsin' diyorlar. Önünü göremeyen yatırımcı gelmez, hukukun üstünlüğünün olmadığı yere hiç kimse gelip yatırım yapmaz. Parasını koymaz. OHAL'de bir kişinin iki dudağı arasında şirketlere el konulabilir. Malınıza mülkünüze el konulabilir" dedi.

OHAL'in Türkiye için ve Türkiye'de gelecek planlayanlar için belirsizlik olduğunu savunan CHP'li Özel, "Korku varsa, belirsizlik varsa dolar tırmanır. Faizler tırmanır. İşsizlik artar, ülkede her şey kötüye gider. 2 yıldır yaşadığımız Türkiye'den memnun olan, korkmayan var mı? Acı çekmeyen var mı? Türkiye'de şehit yokken, şimdi şehitlerimize ağlıyoruz. Bu şehitleri, iktidarın eskiden bu örgütlere yüz vermesinden, ne istedilerse vermesinden, sessiz kalmasından, görmeyin, duymayın demesinden dolayı veriyoruz. Suriye'ye Mehmetçik gidiyorsa yanlış dış politikadan dolayı gidiyor. Bunların bir tek sorumlusu var, 'Bütün yetkiler bende olsun, her yeri ben yöneteyim' diyendir. Ekonomiyi, devleti yöneteyim diyen tek adam yüzünden bunlar var. Bugün tek adama karşı tarihi bir direnişle omuz omuza veriyoruz. Korkmuyoruz, birlikteyiz diyenler meydanlardadır" dedi.

OTURMAYANLARI TEK TEK ANONS ETTİ

Konuşmaların ardından eyleme katılanlar meydanda oturma eylemi yaptı, slogan attı. CHP'li Özel, eyleme katılanlardan bazılarının ayakta olduğunu görünce mikrofonu eline alıp uyardı. CHP'li Özel, "Oturma eylemi başladı, oturan bizimle duruyor, oturmayan sarayın yanında ayakta duruyor, gözünüzü seveyim. Oturan mağdurun yanında duruyor, oturmayan sarayın arkasında duruyor. Çay yok, börek yok, kumanya yok, avanta yok. Sarayın toplantıları gibi değil, halkın toplantısı. Oturmayanı tek tek anons ediyorum" diyerek, herkesi oturmaya davet etti.

Eyleme katılanlar sloganlar eşliğinde otururken, oturma eyleminin ardından CHP'li Özel, OHAL'in uzaması halinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir sandalye üzerinde 3 ay boyunca oturma eylemi yapılabileceğini söyledi. Konuşmaların ardından eylem sona erdi ve partililer meydandan ayrıldı.

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