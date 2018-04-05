Mardin'de elektrik kesintisi iddiası

"Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Mardin halkı da Güneydoğu halkı da artık AK Parti'den elektrik almıyorlar, oralarda ampul patlamış. Bunun nedeni ise Adalet ve Kalkınma Partisi, yandaşlarına vergi afları ve özel ihaleler hazırlarken maalesef çiftçimizi bitirme yönünde büyük bir kararlılıkla ilerliyor. Bölgedeki incelemelerde çiftçinin sulama için kullandığı elektriğin kesildiğini gördük. Borcu olan çiftçiyle birlikte borcu olmayanların da elektriğinin kesilmesi tek kelimeyle Orta Çağ karanlığının despot uygulamalarındandır. Çiftçiden rant elde edemeyen AKP, rant siyaseti gereği onları yok etme kararı almış. Gördüğümüz tablo budur.

Mardin ve ilçelerinde çiftçi ve esnaflarla çeşitli toplantılarda bir araya geldiklerini anlatan Aydın, şunları söyledi:

Bu sorunun çözümü Enerji Bakanının işi olmasına rağmen bölgeye Tarım Bakanı gönderilmiştir. Sarayda sıcacık oturacaklarına Mardin'de o milletin sorunlarını çözüm için gitsinler. Maalesef Enerji Bakanı'nın bu sorundan haberi yok. Sadece seçim dönemlerinde değil her zaman bölge halkının yanına gitmeliler."

Aydın, enerji dağıtım şirketlerinin özelleştirildiğini, alınan paranın ise hatların yenilenmesinde kullanılması gerektiğini ancak bunun yapılmadığını iddia etti.

Özelleştirme sonrasında bir metre kablo döşenmediğini, tek bir trafo yerleştirilmediğini öne süren Aydın, "Tek yaptığınız şey parayı almak oldu. Bölge halkı borcunu ödemek istiyor fakat aynı gücü harcayan bir çiftçiye bin lira fatura gelirken, diğer çiftçiye 100 bin lira gelmiş. Denetim, kontrol yok, sadece topu birbirlerine atmak var. CHP olarak hükümetten Mardin'e, Güneydoğu'ya sahip çıkmalarını istiyoruz." diye konuştu.