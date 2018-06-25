Mardin'de HDP 4, AK Parti 2 milletvekilliği kazandı

MARDİN, (DHA)- MARDİN'de kesin olmayan sonuçlara göre; 6 milletvekilliğinden 4'ünü HDP, 2'sini AK Parti kazandı. Kentte geçen seçimlerde milletvekilliği dağılımı aynı olmuştu.

Mithat SANCAR (HDP): 1 Ocak 1963'te Mardin Nusaybin'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Aynı fakültede Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalında Doçent ve Profesör unvanlarını aldı. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görev yaptı. İnsan hakları, devlet teorisi ve siyaset bilimi alanında yayımlanmış çeşitli kitapları; Türkçe, Almanca ve İngilizce makaleleri bulunmaktadır. Çeşitli basın yayın organlarında köşe yazarlığı ve televizyon programları yaptı. Çok iyi düzeyde Almanca, iyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Sancar, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Pero DUNDAR (HDP): 1971 yılında Nusaybin'de doğdu. İlkokul 5'inci sınıfa kadar Nusaybin'de okudu. Ortaöğretim ve liseyi açık öğretimden bitirdi. 1992 yılında Diyarbakır'da tutuklandı. 2004 yılında yapılan yasal düzenlemelerle cezaevinden çıktı. 2005 yılında Demokratik Toplum Partisi'nin parti meclis üyesi olarak çalışmalara başladı. 14 Nisan 2009 yılında KCK davasında tekrar tutuklandı. Bu davadan 5 yıl daha cezaevinde kaldı ve 2014 yılında serbest kaldı. Demokratik Bölgeler Partisi'nde merkezi düzeyde çalışmalar sürdürdü. 2016 yılının Nisan ayında gözaltına alınıp tutuklandı. 1 yıl 1 ay tutuklu kaldıktan sonra 2017 yılında serbest kaldı. Bu cezaevi sürecinden sonra da siyasi faaliyetlerine tekrar kaldığı yerden devam etti.