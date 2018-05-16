Mardin'de iki terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK/PYD-YPG mensubu iki terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yurt içi olaylara ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, Nusaybin'de hudut hattında görevli güvenlik güçleri tarafından meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlarda terör örgütü PKK/PYD-YPG mensubu iki terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçe kırsalında yapılan arazi aramasında ise 250 doçka uçaksavar makineli tüfek fişeği ve muhtelif malzeme ele geçirildi.
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