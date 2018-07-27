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Mardin'deki orman yangını

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2018 13:02 | Son Güncelleme

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar: - "Yangın kasten çıkarıldıysa bunun sorumluların bulunması ve köylülerin zararının karşılanması için girişimde bulunacağız"

TBMM Başkanvekili ve HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki orman yangınına ilişkin, "Yangın kasten çıkarıldıysa bunun sorumluların bulunması ve köylülerin zararının karşılanması için girişimde bulunacağız." dedi.

Sancar, partisinin Mardin milletvekilleri Pero Dündar, Tuma Çelik ve Ebru Günay ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Mardin'in birçok sorunu bulunduğunu, ilin milletvekilleri olarak bunların çözümü için girişimde bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

Nusaybin'in Ömeryan bölgesindeki ormanlık alanda 4 gün önce yangın çıktığını anımsatan Sancar, yangınların nasıl büyük felaketlere neden olduğunun Yunanistan'da görüldüğünü ifade etti.

Bu konuda gerekli adımları attıklarını belirten Sancar, "Yangın, kasten çıkarıldıysa bunun sorumluların bulunması ve köylülerin zararının karşılanması için girişimde bulunacağız. Partinin ekoloji komisyonları konuyla ilgili rapor hazırlamak için bölgeye gidecekler." dedi.

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Mardin'de orman yangını TBMM Başkanvekili Mithat Sancar

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