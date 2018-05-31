Marmaris'te HDP'lilerden Demirtaş'a destek standı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te HDP'liler, partilerinin cumhurbaşkanı adayı olan ve cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş için destek standı açtı. HDP Marmaris İlçe Başkanlığı, Atatürk Caddesi Saman İskelesi'nde, cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için destek standı açtı. HDP amblemli tişörtler giyen partililer, destek sloganları attı, el ilanları ve genel başkanlarının fotoğraflarını dağıttı. HDP Muğla eski yönetim kurulu üyesi Bülent Özel, "Bu standımızı açmamızın amacı kendi programlarımızı seçmenlerimize ve diğer partililere anlatmaktır. En önemlisi de bu seçimin ne kadar önemli olduğunu yurttaşlarımıza anlatmaya çalışmaktır. HDP, her iki ittifakın dışında, baraja maruz kalan partidir. HDP olarak, kendi gücümüzle baraj sorunu yaşamadan seçimlerde iyi bir milletvekili sayısı ile meclise girmeyi planlıyoruz. Doğu şehirlerimizde oylarımızın çalınmasına karşı telafi olarak batı kentlerinde sosyal demokrat, devrimci ve vicdanı olan herkese çağrı yapıyoruz. Bütün hesaplar partimizin baraj altında kalması hesaplarıdır. Bizler, cumhurbaşkanı adayımıza da destek olmak için mücadelemizi başlattık ve 2'nci tura taşıyacağız" dedi.



PARTNER Ünlü ismin aşk yogası