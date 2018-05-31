HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Marmaris'te HDP'lilerden Demirtaş'a destek standı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 11:03 | Son Güncelleme

MARMARİS'te HDP'liler, partilerinin cumhurbaşkanı adayı olan ve cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş için destek standı açtı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te HDP'liler, partilerinin cumhurbaşkanı adayı olan ve cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş için destek standı açtı. HDP Marmaris İlçe Başkanlığı, Atatürk Caddesi Saman İskelesi'nde, cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için destek standı açtı. HDP amblemli tişörtler giyen partililer, destek sloganları attı, el ilanları ve genel başkanlarının fotoğraflarını dağıttı. HDP Muğla eski yönetim kurulu üyesi Bülent Özel, "Bu standımızı açmamızın amacı kendi programlarımızı seçmenlerimize ve diğer partililere anlatmaktır. En önemlisi de bu seçimin ne kadar önemli olduğunu yurttaşlarımıza anlatmaya çalışmaktır. HDP, her iki ittifakın dışında, baraja maruz kalan partidir. HDP olarak, kendi gücümüzle baraj sorunu yaşamadan seçimlerde iyi bir milletvekili sayısı ile meclise girmeyi planlıyoruz. Doğu şehirlerimizde oylarımızın çalınmasına karşı telafi olarak batı kentlerinde sosyal demokrat, devrimci ve vicdanı olan herkese çağrı yapıyoruz. Bütün hesaplar partimizin baraj altında kalması hesaplarıdır. Bizler, cumhurbaşkanı adayımıza da destek olmak için mücadelemizi başlattık ve 2'nci tura taşıyacağız" dedi.

PARTNERÜnlü ismin aşk yogasıÜnlü ismin aşk yogası
Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklamasıVatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması
Çavuşoğlu: YPG'nin sınırımızın diğer tarafından çıkarılması için ABD ile çalışıyoruzÇavuşoğlu: YPG'nin sınırımızın diğer tarafından çıkarılması için ABD ile çalışıyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

Telefona gelen mesajla dehşete düştü: Kocanı mutlu edemiyormuşsun!

Telefona gelen mesajla dehşete düştü: Kocanı mutlu edemiyormuşsun!

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Yargıtaydan işçilik alacağında emsal karar

Yargıtaydan işçilik alacağında emsal karar

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması

Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması

Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin

Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin

Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan

Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan

Eski belediye başkanı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanı evinde ölü bulundu

Beştepe'de tarihi MGK

Beştepe'de tarihi MGK

CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto

CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.