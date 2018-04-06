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Mart ayında yaşanan siyasi ve toplumsal başlıklar

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 14:21 | Son Güncelleme

Medya Takip Merkezi (MTM), Mart ayında gündemde yer alan siyasi ve toplumsal başlıkları araştırdı.

Mart ayında yaşanan siyasi ve toplumsal başlıklar

Medya Takip Merkezi (MTM), Mart ayında gündemde yer alan siyasi ve toplumsal başlıkları araştırdı. Yapılan incelemede ay boyunca medyada en çok yazılan konunun, Afrin’in terör örgütlerinden temizlenmesi operasyonu olduğu belirlendi.

MTM, Mart ayında gündemde yer alan siyasi ve toplumsal başlıkları araştırdı. Yapılan incelemede ay boyunca medyada en çok yazılan konunun, Afrin’in terör örgütlerinden temizlenmesi operasyonu olduğu belirlendi. Çiftlik Bank skandalı kendi mağdurlarını üretirken, benzer diğer uygulamalar da soruşturmalardan payını aldı. Cumhurbaşkanından bir kez daha erken seçim yok açıklaması geldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu’nun Ocak’ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın 58’inci gününde Afrin kent merkezinde kontrol sağlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi’nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yılı töreninde, Afrin’in merkezinin tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. MTM’nin medyada yaptığı incelemede Afrin Operasyonu ile ilgili 250 bin 409 haberin yer aldığı belirlendi.

Çiftlik Bank önergesi TBMM’de kabul edilmedi
Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen ve yankıları hala devam eden Çiftlik Bank olayı, çok konuşuldu. Yaklaşık 80 bin kişi dolandırılırken, SPK raporuna göre Çiftlik Bank sistemiyle 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL para toplantı. Meclisi’nde gündeminde tartışmalara sebep olan sistem ile ilgili CHP ve HDP araştırma komisyonu kurulması önerisinde bulundu. Öneri, TBMM Genel Kurulunda reddedildi. Siyasileri de karşı karşıya getiren olay, 34 bin 505 haber ile medyada konuşuldu.

Seçimler 2019 Mart ve Kasım’da yapılacak
Gündemden düşmeyen bir konu olan erken seçim tartışmalarına Cumhurbaşkanı son noktayı koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti’nin MYK toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Erken seçim konusunda açılma yapan Erdoğan, ’’Erken seçim filan yok. Bu tartışmaları artık gündemden çıkarın. Çünkü bu tartışmalar en çok da ekonomiye zarar veriyor’’ diyerek uyarıda bulundu. Erken seçim başlığı 6 bin 378 haber ile medyada yer aldı.

Devlet Bahçeli, yeniden genel başkan seçildi
18 Mart’ta gerçekleşen bir diğer gelişme ise MHP’nin 12’nci Olağan Kurultayı’nı gerçekleştirmesiydi. Tek aday olan Devlet Bahçeli, kullanılan bin 169 oyun, geçerli olan bin 167’sinin tamamını olarak Genel Başkanlığa yeniden seçildi. Bahçeli, yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinerek aksi bir gelişme olmadığı sürece Cumhur İttifakının bozulmayacağını ifade etti. 12’nci Olağan Kurultay medyada bin 390 haberle yer buldu.

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