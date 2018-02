May, AB ile ortaklık vizyonunu 2 Mart’ta açıklayacak

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit sonrası AB ile ortaklık vizyonunu 2 Mart’ta açıklayacak.

Cuma günü Brüksel’de yapılan Devlet Başkanları Zirvesi sonrası İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından Brexit konusunda önemli bir açıklama geldi.

Londra’nın 70 kilometre uzaklığında bulunan Chequers’te bakanlarıyla birlikte toplanan Başbakan Theresa May, İngiltere’nin Brexit sonrası AB ile yapılacak ortaklığın detaylarını görüştü.

Yapılan iki günlük toplantıdan sonra Başbakanlık sözcüsü tarafından basına verilen demeçte, Brexit sonrası AB ile ortaklık konusundaki vizyonlarının 2 Mart 2018 tarihinde açıklanacağı bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, “Başbakan, ortaklık planını net bir şekilde belirledi. İngiltere’nin her yerinde geçerli olacak bir anlaşmanın üzerinde çalışıyoruz. Mümkünse en esnek ticaretin gerçekleşmesi sağlanacak” denildi.

Londra hükümeti kanadında, Brexit sürecinin başlamasından yaklaşık bir yıl sonra yapılan görüşmelerle birlikte 29 Mart 2019 tarihinde tamamlanan süreç sonrası İngiltere’nin AB ile ortaklığının en iyi seviyede olması ümit edilirken, sözcü tarafından Başbakan May’in hükümetin konumu hakkında daha ayrıntılı bilgi sunacağı kaydedildi.

Londra Hükümeti, Ortak Pazar ve Gümrük Birliğini terk etmek istediğini yenilerken, göçmen politikası ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yargı yetkisini sona erdirmek istediğini açıkladı. Başbakan Theresa May’in, olası gümrük vergileri ve idari prosedürlerini azaltacak bir anlaşmaya zemin bulmak istediği biliniyor.