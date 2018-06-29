HABER

Mazbatasını alan Cemal Enginyurt: Fındıkla ilgili sözümün arkasındayım

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 16:59 | Son Güncelleme

MHP Ordu eski milletvekillerinden Cemal Enginyurt, 16 yıl sonra yeniden Ordu milletvekili seçildi.

Mazbatasını alan Cemal Enginyurt: Fındıkla ilgili sözümün arkasındayım

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - MHP Ordu eski milletvekillerinden Cemal Enginyurt, 16 yıl sonra yeniden Ordu milletvekili seçildi. Seçim döneminde fındığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlatmak için kendisinden randevu isteyeceğini, randevu alamaz ise külliyenin önünde çadır kurup oturacağını açıklayan Enginyurt, mazbatasını aldıktan sonra verdiği sözlerin arkasında olduğunu söyledi.
MHP Ordu eski milletvekili Cemal Enginyurt, 24 Haziran seçimlerinde MHP'den aday olarak 16 yıl sonra yeniden milletvekili seçildi. İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak Ankara'ya giden Enginyurt, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bahçeli ile fotoğrafını sosyal medyada, "Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ederek mazbatamızı takdim ettik. Elini öperek hayır duasını aldık. Rabbim utandırmasın" mesajını paylaşan Enginyurt, fındık üreticisinin ve Ordu'nun sorunlarıyla yakından ilgileneceğini söyledi.
Ordulular'a destekleri için teşekkür eden Enginyurt, "Bu mazbata ile birlikte Ordu milletvekilliğimiz tescillenmiştir. Bu mazbata şu anlama geliyor; artık bundan sonra oy versin vermesin bütün Ordulunun milletvekiliyiz. Türkiye'de yaşayan Orduluların da milletvekiliyiz, siyasi ayrım içinde olmayacağız. Fındığın takipçisi olacağız. Ordu ile ilgili her yatırımda ne yapılması gerekiyorsa verdiğimiz sözün arkasındayız. Bütün Ordululara teşekkür ediyorum" dedi.
Enginyurt, seçim döneminde fındığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlatmak için kendisinden randevu isteyeceğini, randevu alamaz ise külliyenin önünde çadır kurup oturacağını açıklamıştı. Fındık üreticilerinin umudu olarak sosyal medyada da büyük destek alan Enginyurt'un, yakın bir zamanda randevu talebinde bulunacağı da öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERSeksi hakem bu kez resmen soyunduSeksi hakem bu kez resmen soyundu
Şırnak milletvekillleri mazbatalarını aldıŞırnak milletvekillleri mazbatalarını aldı
Muğla'da CHP'den Bakan Soylu'ya tepkiMuğla'da CHP'den Bakan Soylu'ya tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Eren Erdem tutuklandı!

Son dakika! Eren Erdem tutuklandı!

CHP'li Gürsel Erol bakın kimin torunu çıktı!

CHP'li Gürsel Erol bakın kimin torunu çıktı!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika: AK Parti'de kongre tarihi belli oldu

Son dakika: AK Parti'de kongre tarihi belli oldu

Muharrem İnce'den YKS sınavına girecek öğrencilere mesajlar

Muharrem İnce'den YKS sınavına girecek öğrencilere mesajlar

İYİ Parti kurucularından Hayrettin Bulut istifa etti

İYİ Parti kurucularından Hayrettin Bulut istifa etti

'Süleyman Soylu göze girmek için demeç veriyor'

'Süleyman Soylu göze girmek için demeç veriyor'

Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

Erdoğan mesajı verdi: Önümüzdeki dönemde en büyük mücadelemiz...

Erdoğan mesajı verdi: Önümüzdeki dönemde en büyük mücadelemiz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.