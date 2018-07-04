Mazbatasını alan CHP'li Özel'den parti içi değişim açıklaması

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da 24 Haziran'daki seçimlerde CHP'den milletvekili seçilen Özgür Özel, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Aynı zamanda CHP Grup Başkanvekili olan Özgür Özel, parti içi değişim söylemleriyle ilgili olarak, "Parti içi tartışmalar elbette ki önemlidir ve kıymetlidir. Parti içindeki tartışmaların demokrasi içinde çözümlenmesi gerekmektedir. Bu konuda Merkez Yönetim Kurulu'nu, Sayın Genel Başkanımızı ve partinin diğer yetkili organlarının yapacağı toplantıları beklemekten başka yapacak bir şey yok" dedi. CHP'den Manisa milletvekili seçilen Özgür Özel, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen'e mazbatalarının verilmesi için Adliye Sarayı'nda düzenlenen törene CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka ve partililer de katıldı. Özgür Özel, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen'e mazbatalarını, Manisa İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ramazan Uçak ile Manisa İl Seçim Kurulu üyesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu takdim etti. Mazbata töreninde konuşan CHP'li üç milletvekili, yeni dönemde hem Türkiye için hem de Manisa için gece-gündüz çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. Mazbata töreninin ardından 3 milletvekili, partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

'YENİ DÖNEMDE İKİ ÖNEMLİ KONU ÜZERİNDE DURACAĞIZ' Mazbatasını alan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, adliye çıkışında açıklamalarda bulundu. Özel, önümüzdeki dönemde iki önemli yasa üzerinde duracaklarını ve yapıcı muhalefet anlayışı içinde olacaklarını söyledi. Özel, "Geçen dönem Meclis'in seçim kararı aldığı için bırakıp gittiği çok önemli iki yasa var. Bunlardan bir tanesi çocuk istismarına karşı yapılan hazırlık. Bunun için bir başbakan yardımcısı ve 6 bakan görevlendirilmişti. CHP olarak siyaset üstü destek vereceğimizi söylemiştik. Ancak 24 Haziran baskın seçim kararı alınır alınmaz o iş olduğu gibi bırakıldı. Son günlerde çocuğa karşı taciz ve istismar suçlarıyla ilgili çok sayıda vaka görülüyor. Bu da hepimizin yüreğini burkuyor. Bu konuda geçtiğimiz dönemde verdiğimiz olumlu desteği ve bu konuda yapacağımız siyaset üstü katkıyı son derece önemsiyoruz" dedi. 'HAYVAN HAKLARI DÜZENLEMESİNE YAPACI DESTEK VERECEĞİZ' Özel, ikinci önemli konunun hayvan hakları ilgili düzenleme olduğunun altını çizip, "Geçen 2.5 yıl boyunca söz verildi ve bu beklenti de yerine getirilmeden meclis kapanmıştı. Bu konuda da yapıcı muhalefet anlayışımız ile son derece olumlu katkılar vermeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte bedelli askerlik, af gibi meclisimizin gündemine gelmesi gereken, daha doğrusu geçtiğimiz seçim döneminde vaatlere damgasını vuran bazı meseleler vardı. Bu konularda da toplumsal mutabakat arayan, vatandaşın isteklerini gören ve genel toplumsal mutabakatın ne dediğine ve parlamentodaki toplumsal mutabakatla örtüştürmeye çalışan bir muhalefet anlayışı içinde olacağız. Vatandaşa verilen sözlerin takipçisi olacağız" diye konuştu.