"Mazlum ve mağdur milletlerin yanında olmaya devam edeceğiz"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye'nin bugüne kadar mazlum ve mağdur milletlerin yanında olduğunu, olmaya da devam edeceğini belirtti.
AK Parti Tire İlçe Başkanlığının öğretmenevinde düzenlediği iftara katılan Dağ, bölgeyi inşa ettiklerini, Tire Organize Sanayi Bölgesi'ne demiryolu inşa edileceğini, bölgenin tarımsal endüstri ve tarımsal eğitimin merkezi haline geleceğini kaydetti.
Birilerinin sadece laf üretip engel olmaya çalışırken, kendilerinin hizmet ettiğini aktaran Dağ, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde etkin ve saygın bir dış politika izlediğine işaret etti.
Dağ, "Bugüne kadar mazlum ve mağdur milletlerin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.
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