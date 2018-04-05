Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, cennet gibi bir vatana sahip olduğumuzu belirterek, "Bu coğrafyanın şöyle de bir özelliği var. Son yüz yılın mazlumlarının buluşma coğrafyasıdır Anadolu. Balkanlarda, Kafkaslarda daralan ne kadar kardeşimiz varsa buraya gelmiştir. Nerede mazlum var ise Anadolu coğrafyasına sığınmıştır." dedi.

Bakan Özhaseki, AK Parti Kütahya İl Teşkilatı'nın Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dış müdahalelerle, Gezi ve benzeri olaylarla birçok yerde başardıkları iç savaş çıkartma girişimlerinin Allah'ın yardımı ve milletin ferasetiyle Türkiye'de gerçekleşemediğini belirtti.

Artık 15 Temmuz darbe girişimi gibi bir kalkışmanın yapılamayacağını vurgulayan Özhaseki, "Bundan sonra da zaten ciddi bir iş yapabileceklerini sanmıyorum. Artık büyük bir eylem yapabilecekleri kanaatinde değilim. Yaparlarsa ne olur? Canına okuruz hepsinin. Hiçbir eyvallahımız yok bunlara." ifadesini kullandı.

- "Mazlumlarının buluşma coğrafyasıdır Anadolu"

Özhaseki, Anadolu coğrafyasının dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olduğuna işaret ederek, "Cennet gibi bir vatana sahibiz. Bu coğrafyanın şöyle de bir özelliği var, son yüz yılın mazlumlarının buluşma coğrafyasıdır Anadolu. Balkanlarda, Kafkaslarda daralan ne kadar kardeşimiz varsa buraya gelmiştir. Nerede mazlum var ise Anadolu coğrafyasına sığınmıştır. Bir olmuşuz, beraber olmuşuz. Bayrağımız hür bir şekilde dalgalanıyor, ezanlarımız okunuyor. Güçlü bir şekilde dimdik ayaktayız. Ve etrafımıza ışık saçıyoruz, liderlik yapıyoruz. İşte bunu istemiyorlar. İçeriden fitne tohumlarını ekerek fitneyi büyütmeye çalışıyorlar." diye konuştu.