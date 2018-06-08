GAZİANTEP (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, çiftçilere verilen mazot desteğine ilişkin, "Mazotun yarısını biz veriyoruz ama bazılarının haberi yok. 'Mazotu şuna vereceğim.' diyor. Günaydın. Yarısını biz devlet olarak ödüyoruz. Haberi yok. 'Gençlerin, çocukların hastane giderlerini parasız yapacağım.' diyor. 'Good morning' demek lazım. Good morning ey Muharrem." dedi.

Eroğlu, 9 tesisin temel atma ve açılış töreni için geldiği Gaziantep'te, Vali Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulunan Eroğlu, Gaziantep'in kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, kente hizmet etmeyi ibadet saydığını söyledi.

Eroğlu, 9 tesisin temelini atacaklarını, birinin de açılışını gerçekleştireceklerini, Gazianteplilere müjdeleri olduğunu kaydetti.

Gaziantep'teki hizmetlerin hepsinin kendi iktidarları döneminde yapıldığını anlatan Eroğlu, Doğanşehir ve Kayacık barajları sayesinde tarım alanlarında verimin artacağına dikkati çekti.

Eroğlu, Birecik Barajı ve Karkamış Barajı arasında muhteşem bir sulak alan olduğunu ifade ederek, "Kuş cenneti. Muhteşem bir şey. Burada tabiat parkları ve yeşilliği arttırmak istiyoruz." dedi.