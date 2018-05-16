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Meclis, 24 Haziran kesin seçim sonuçlarının YSK tarafından ilamını takip eden üçüncü günü saat 14.00'de toplanmak üzere tatile girdi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2018 20:19 | Son Güncelleme

Meclis, 24 Haziran kesin seçim sonuçlarının YSK tarafından ilamını takip eden üçüncü günü saat 14.00'de toplanmak üzere tatile girdi.


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Anahtar Kelimeler:
24 haziran meclis Tatil YSK

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