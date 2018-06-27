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Meclis, 8 Temmuz'da toplanacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2018 14:33 | Son Güncelleme

27. Dönem Parlamentosu, milletvekillerinin andiçme töreni için 8 Temmuz Pazar günü saat 14.00'de toplanacak - TBMM Başkanlığı adaylık başvurusu aynı gün başlayacak ve 12 Temmuz günü sona erecek - Meclis Başkanlığı seçimi 13 Temmuz Cuma günü yapılacak. Birinci ve ikinci turlarda 400 oy, üçüncü turda ise 301 oy aranacak

COŞKUN ERGÜL - Türk halkının sandık başına gittiği seçimin ardından 27. Dönem Parlamentosu, milletvekillerinin andiçme töreni için 8 Temmuz Pazar günü saat 14.00'de toplanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarını 5 Temmuz Perşembe günü açıklayacak.

TBMM İçtüzüğü'ne göre, TBMM Genel Kurulu'nun, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00’te çağrısız olarak toplanması uyarınca; Genel Kurul, milletvekillerinin andiçme töreni için 8 Temmuz Pazar günü saat 14.00'de en yaşlı üye sıfatıyla, TBMM Geçici Başkanı Deniz Baykal'ın başkanlığında toplanacak.

Andiçme, her milletvekilinin anayasadaki metni kürsüden yüksek sesle aynen okuması suretiyle olacak. Milletvekilleri, seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre andiçecek.

Andiçme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında andiçebilecek.

Milletvekilleri andiçerek göreve başlayacak. Andiçmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 26. Dönem'de olduğu gibi, milletvekillerinin andiçme törenini izlemek için Meclis'e gelmesi söz konusu olabilecek. Erdoğan'ın, 8 Temmuz günü ya da 9 Temmuz Pazartesi günü yemin etmesi bekleniyor.

- Meclis Başkanlığı adaylık başvurusu

TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları parlamentonun toplandığı gün başlayacak.

TBMM İçtüzüğü uyarınca, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim yapılıyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor.

Siyasi parti grupları Başkanlık için aday gösteremiyor.

TBMM Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, milletvekili genel seçimlerinden sonra Meclisin toplandığı günden itibaren veya ikinci devre için yapılacak seçimlerde birinci devre için seçilen Başkanın görev süresinin dolmasından 10 gün önce başlamak üzere, 5 gün içinde Başkanlık Divanına bildiriliyor. TBMM, seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanıyor.

Başkan seçimi gizli oyla yapılıyor. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranıyor. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılıyor; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçiliyor.

- Seçim günü

Buna göre, TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları 12 Temmuz Perşembe günü sona erecek.

TBMM Başkanlığı seçimi 13 Temmuz Cuma günü yapılacak.

Seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki (400 oy) çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk (301 oy) aranacak.

Meclis Başkanlığı seçiminin ardından, Başkanlık Divanı üyeleri de belirlenecek.

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8 Temmuz birinci ve ikinci tur meclis tbmm başkanlığı adaylık

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