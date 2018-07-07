Meclis Başkanı İsmail Kahraman görevini devretti!

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis Başkanlığı makamında en yaşlı üye sıfatıyla İYİ Parti Ankara milletvekili Durmuş Yılmaz’a teslim etti.
BAHÇELİ'YE VEDA ZİYARETİ
Görev süresi dolan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye veda ziyaretinde bulundu. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
YILMAZ ATATÜRK ANITINA ÇELENK BIRAKTI
TBMM’nin 27. dönem açılış oturumu ve yemin töreni öncesinde geçici Meclis Başkanı İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, başkanlık divanı üyeleriyle Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Durmuş, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Pazartesi ilk KHK'yı yayımlayacağız! İlk kabine toplantısı Cuma günü
Fuhuş operasyonunda şok detaylar ortaya çıktı! Polis böyle yakalamış
Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Tebrikler
CHP'de genel başkanlık için sürpriz isim!
YouTube fenomenlerinin feci ölümü!
Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu
Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var
ABD Ulusal Hava Servisi'nden kritik sıcak hava uyarısı!
Apple'ın açıklarını bulan 17 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz Google ve Microsoft'un da açıklarını buldu
Sosyal medyadan yorum yağdı! Oraya giren gözlerine inanamıyor
Aşiretin marjinal çocuğu sanal alemde olay yarattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum