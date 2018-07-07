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Meclis Başkanı İsmail Kahraman görevini devretti!

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2018 13:59 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis Başkanlığı görevini İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz’a teslim etti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis Başkanlığı makamında en yaşlı üye sıfatıyla İYİ Parti Ankara milletvekili Durmuş Yılmaz’a teslim etti.

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BAHÇELİ'YE VEDA ZİYARETİ

Görev süresi dolan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye veda ziyaretinde bulundu. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

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YILMAZ ATATÜRK ANITINA ÇELENK BIRAKTI

TBMM’nin 27. dönem açılış oturumu ve yemin töreni öncesinde geçici Meclis Başkanı İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, başkanlık divanı üyeleriyle Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Durmuş, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
TBMM İsmail Kahraman Durmuş Yılmaz

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