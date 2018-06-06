Meclis Başkanı Kahraman'dan milletvekillerine iftar yemeği (2)

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin "O gece herhangi bir teklif olmadan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını yaptık ve ben olağanüstü toplantı davetinde bulundum. İnanç celladı FETÖ’cü hainlerin menfur darbe girişimine, Genel Kurulda bomba ve mermiler altında hazır bulunan arkadaşlarımızla birlikte karşı koyduk." dedi. Kahraman, Mecliste verdiği iftarda yaptığı konuşmada, konuklara katılımlarından dolayı teşekkür etti. Bütün inançlarda oruç ibadetinin olduğunu dile getiren Kahraman, "Biz Müslümanlar için farz bir ibadettir. Bu ay rahmet, mağfiret ve bereket ayıdır. Bu ay barış, kardeşlik, huzur ayıdır. Bizler ebedi hayata kavuşacağımıza ve bir hesap günü olduğuna inanırız. 'Birlikte rahmet vardır ayrılıkta ise azap' buyuruluyor." dedi. Milletin temsilcileri olarak sergiledikleri bu birlik tablosunun ülkenin her köşesine örnek olması temennisinde bulunan Kahraman, "Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Kardeşliğimizi hiçbir zaman unutmamalıyız. Farklı siyasi fikirlere mensup olsak da bir bileğe bağlı parmaklar misali ülkemize hizmet etme noktasında her zaman bir araya geliriz, birliğimiz ve beraberliğimizi daim ettiririz. Daim olsun inşallah." diye konuştu.

- "Ruh kökümüze, tarihimize bağlıyız ve severiz" Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinin 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisine dayandığını söyleyen Kahraman, şöyle devam etti: "Hacı Bayram Camisi'nde binlerce kişiyle kılınan cuma namazının ardından resmi ve askeri erkanla birlikte Büyük Millet Meclisini 23 Nisan 1920'de açmış olduk. Büyük bir coşku, heyecan ve tekbirlerle maneviyatı yüksek bir törenle açılış yapıldı. Meclis açılırken Anadolu’da da hatimler indirildi, Buhari-i Şerifler okundu. Bizler ruh kökümüze, tarihimize bağlıyız ve severiz. Kökümüzü inkar etmeyiz. Bu topraklarda Selçuklu ile başlayan Osmanlı ile devam eden yürüyüşümüz, demokrat ve hür Türkiye Cumhuriyeti olarak inşallah ilelebet devam edecektir." İrfanda ve gelenekte çok eskilerden beri toplu iftarların olduğunu aktaran Kahraman, iftar sofralarının kardeşliği pekiştirdiğini ve birliği güçlendirdiğini vurguladı. Milletin iradesinin TBMM'de tecelli ettiğini ve milletin kalbinin burada attığını dile getiren Kahraman, kendilerinin millete hizmet etme sorumluluğunu üstlenmiş kişiler olduğunu kaydetti.

Kahraman, "(Sizin en hayırlınız, insanlara hizmet edeninizdir) buyurmuşlardır. Milletin vekilliği görevini üstlenip, bu istikamette çalışan, gayret eden bütün arkadaşlarıma tebriklerimi sunuyorum. Bir milletin büyüklüğü nüfusunun çokluğuyla değil, akıl ve fazilet sahibi insanlarının sayısıyla belli olur. Devlet adamı dürüsttür, irfan sahibidir, diklenmeden dik duran kişidir. Demokrat, cumhuriyetçi, hür, inançlı bir şekilde istikamet üzere yürür." ifadesini kullandı. Meclis-i Mebusan’dan bugüne arada kesintiler olsa da 142 yıllık bir parlamento geçmişinin bulunduğunu anlatan Kahraman, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran TBMM'nin 98 yıllık bir Meclis olduğunu ve İstiklal Harbi'ni bizzat yönetmesi sebebiyle Gazi Meclis payesiyle anıldığını aktardı. - "Türkiye’yi kaosa sokup, parçalanmanın eşiğine getirmek istediler" Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayırlı gayelerde buluşup, kaynaşmamız, milletimizin, ülkemizin geleceğine duyduğu güven ve ümidi artırır. Biz bu tabloyu 15 Temmuz’da FETÖ’cü teröristlere karşı sergiledik. Siyasi partiler bir araya gelip demokrasiye ve cumhuriyete sahip çıktı. O gece herhangi bir teklif olmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını yaptık ve ben olağanüstü toplantı davetinde bulundum. İnanç celladı FETÖ’cü hainlerin menfur darbe girişimine, Genel Kurulda bomba ve mermiler altında hazır bulunan arkadaşlarımızla birlikte karşı koyduk.

Eli silahlı FETÖ’cü hainler, darbe ötesi meşum bir girişimde bulundular. Türkiye’yi kaosa sokup, parçalanmanın eşiğine getirmek istediler. O gecenin gayesi çok ötelere gider, çok büyük hazırlıklar vardı. O gece Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım ve TBMM Başkanı olarak ben, birbirimizden habersiz olmamıza rağmen gemimizi terk etmedik, korkuyu korkuttuk. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, milletimizi harekete geçirdi, bizler harekete geçtik ve demokrasiye sahip çıkmak için meydanlar doldu. Sayın Başbakanımız hükümetin başında kurumlarımızı çalıştırdı, Meclisi açarak, milli iradenin dimdik ayakta olduğunu gösterdik. Siyasi partilerimizin sayın genel başkanları ve milletvekillerimiz Mecliste ve bulundukları yerlerde demokrasiye sahip çıkarak vazifelerini yaptılar." Darbe karşıtı askerler ve polislerin de desteğiyle emperyalistlerin maşası FETÖ’cü teröristleri bertaraf ettiklerini belirten Kahraman, "O gece, devlet millet bütünleşmesiyle bağımsızlığımızı koruyup, bayrağımıza, hürriyetimize sahip çıktık. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Böyle menfur bir geceyi daha Türkiye'mize yaşatmasın." dedi.

Bu beraberlik ve bütünlüğün, bundan böyle yeni darbelere teşebbüs düşüncesini akıllardan kaldırdığını, Türkiye'nin bir daha böylesine menfur hareketlere muhatap olmayacağını söyleyen Kahraman, "Birlikte olma prensibimizi devam ettireceğiz. Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet diyerek meydanlara çıkan milletimizden 251 kardeşimiz şehit oldu. Yüzlerce kardeşimiz teröristlerin attıkları bombalar ve sıktıkları kurşunlarla gazi oldular. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler nasip etsin." diye konuştu. - "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız" Bombalara ve kurşunlara maruz kalan Meclisin büyük hasara uğradığını anımsatan Kahraman, darbeci hainlerin meydana getirdiği tahribatı ortadan kaldırmak ve Meclisi onarmak için büyük bir çalışma yaptıklarını anlattı. Mecliste Başbakanın makam odasının bulunduğu yerde F16 savaş uçağının attığı bir bomba sonucu tahribatın söz konusu olduğunu belirten Kahraman, bu bölümün "Demokrasi Sergisi" olacağını ve duvarlarda resimlerin bulunacağını belirtti. Meclis yerleşkesi içinde de bir anıtın inşa edileceğini bildiren Kahraman, 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.