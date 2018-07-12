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Meclis başkanlığı için oy verme işlemi başladı (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.07.2018 16:11 | Son Güncelleme

İKİNCİ TURA GEÇİLDİ Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı seçiminin ilk turunda, adaylar, 400 oya ulaşamayınca ikinci tura geçildi.

İKİNCİ TURA GEÇİLDİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı seçiminin ilk turunda, adaylar, 400 oya ulaşamayınca ikinci tura geçildi. İlk turda 581 milletvekili oy kullanırken, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım 331, CHP'nin adayı Erdoğan Toprak 134, HDP'nin adayı Meral Danış Beştaş 65, İYİ Parti adayı Hayrettin Nuhoğlu 43, Saadet Partisi adayı Nazır Cihangir İslam ise 4 oy aldı.

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Meclis Başkanlığı için oy verme işlemi başladıMeclis Başkanlığı için oy verme işlemi başladı
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