Meclis Başkanlığı için oy verme işlemi başladı (4)

MECLİS BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM OLDU

Meclis Başkanlığı seçimleri için ikinci tur oy verme işlemi sona erdi.

584 milletvekilinin katıldığı oy verme işleminde Saadet Partisi adayı Nazır Cihangir İslam 5 oy, İYİ Parti adayı Hayrettin Nuhoğlu 40, CHP'nin adayı Erdoğan Toprak 135, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım 335, HDP'nin adayı Meral Danış Beştaş 63 oy aldı. Üye tamsayısının salt çoğunluğu sağlandığı için AK parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım Meclis Başkanı olarak seçildi.

27'nci dönem Meclis Başkanı olarak kürsüye çıkan Binali Yıldırım, seçilmesi için kendisine oy veren AK Parti ve MHP milletvekillerine teşekkür ederek şunları söyledi.

"27'nci dönem yasama meclisimizin milletimize ülkemize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Nice imkansızlıklar içinde milli iradenin bağımsızlık ve egemenlik ruhuyla ayağa kalkmasını sağlayan Birinci Meclis üyelerini başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını ve ecdadımızı en samimi duygularla yad ediyor, ruhları şad olsun diyorum. Gazi Meclisimize bu dönemde önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. 24 Haziran seçimleriyle beraber TBMM yeni yönetim sistemiyle birlikte yasama faaliyetlerine başlangıç yapıyor. Yüce Meclisimizin görevi daha çok artmıştır. Yeni dönem meclisi yapılan anayasa değişikliği doğrultusunda uzlaşma kültürünü daha da geliştirme imkanlarına sahip olmuştur. Bilindiği gibi yeni dönemde yürütmenin bütçe kanun tasarısı dışında Meclise tasarı gönderme yetkisi yoktur. Bir başka deyişle kanun yapma yetkisi tamamen Meclisimize ve değerli milletvekillerimize ait olacaktır. Bu durum yasama organının daha çok önemli hale getirmektedir.