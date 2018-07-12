Meclis Başkanlığı için oy verme işlemi başladı (5 yeniden) 

MECLİS BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM GÖREVİ DEVRALDI

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, geçici Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz’dan görevi devraldı. Durmuş Yılmaz, Yıldırım’a hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, “7 Temmuz’da görevi devraldım. Bu bir süreçti. Demokrasilerin özü esası iktidarların mutlaka sandıkla el değiştirmesidir. Bunun dışında herhangi bir yol yöntem kimsenin aklına gelmemelidir, getirilmemelidir ve batıldır. Ama sandıktan milletin yüzde 100 iradesi yansımayan çoğunluk vardır. Çoğunlukçu değil de çoğulcu bir en aşağıdaki grubun da hakkını koruyacak bir sistem olduğu bilinciyle ülkemize faydalı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Durmuş Yılmaz’a çiçek vererek teşekkür dileklerinde bulunan Binali Yıldırım ise şunları söyledi:

“Hem TBMM hem 95 yıllık yönetim sistemimiz 24 Haziran seçimleriyle değişti. Sadece yürütme değil yasama erkini de etkilemiş olacak bunun bilincindeyiz. Cumhuriyeti kuran irade cumhuriyetten önce Meclisi açtı ve meclis cumhuriyetin temellerini attı. Parlamenter sistem 95 yıldır işledi. Ama işlerken de birçok sorunlarla yüzleşmek zorunda kaldı. Darbeler, teşebbüsleri, müdahaleler ve sonuncusunu 15 Temmuz’da yaşadık. Yeni sistemin en önemli getirdiği şey parlamenter sistemdekinin aksine icraatı yapan hükümetin meclis üzerindeki tahakkümünü ortadan kaldırmıştır. Bu sistemle beraber Meclisin yasa yapmadaki katkısı çok daha etkin şekilde işleyecektir.“

ANKARA DHA

