Down sendromu tanısının doğumdan kısa süre sonra konulabildiğini dile getiren Demircan, şöyle konuştu:

İnsan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken down sendromlu bireylerde bu sayının 47 olduğunu belirten Demircan, down sendromlu bireylerin fiziksel özellikleri ve karşılaşabilecekleri sağlık sorunları hakkında bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Demircan, hükümet adına yaptığı konuşmada, down sendromunun bir hastalık değil, kromozom fazlalığından ortaya çıkan mental sorun olduğunu belirtti.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi parti gruplarının down sendromunun Türkiye'de yaygınlığı, down sendromlu bireylerin ve ailelerinin yaşadıkları sorunların ve ihtiyaçlarının tespit edilerek alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeler görüşülüyor.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Down sendromlu bireyler üzerinde toplumun ve kamunun sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar yerine getirilirse down sendromlu insanımız hayatını daha uygun bir şekilde yaşama imkanına sahip olacaktır." dedi.

"Down sendromluların yaşam kalitesi, sağlık hizmetleri ve ihtiyaçları karşılanarak sağlanabilir. Zihinsel ve fiziksel gelişmelerinin izlenmesi için sağlık çalışanları tarafından düzenli sağlık kontrollerinin yapılması, fizyoterapi desteği, danışmanlık, özel eğitim, tıbbi rehberlik gibi hizmetlerle yaşam kaliteleri önemli düzeyde artırılabilir. Down sendromlu bireyler üzerinde toplumun ve kamunun sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar yerine getirilirse down sendromlu insanımız elbette ki hayatını daha uygun bir şekilde yaşama imkanına sahip olacaktır."

Down sendromlu bireylere yönelik bilinçli bir yaklaşım sergilenmesi halinde yaşam standartlarının yükseleceğini anlatan Demircan, ailenin üzerindeki yükün de hafifleyeceğini belirtti.

Kurulacak komisyonun başarılı çalışmalar yapacağına inandığının altını çizen Demirtaş, kurulması konusunda izlenen iş birliğinin çalışmalarda da sürmesi temennisinde bulundu.

- "Onlar birer melektir"

MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul da meselenin tüm partilerin ortak girişimi ile gündeme alınmasından son derece memnun olduklarını söyledi.