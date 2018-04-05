Meclis Genel Kurulundaki gerginlik

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti'nin "çalışma esaslarına" ilişkin grup önerisinin Genel Kurulda kabul edilmesiyle ilgili, "CHP, Adalet ve Kalkınma Partisini bu aldığı kararı asla ve asla meşrulaştırmayacak ve bu kararı tatbik ettikleri bugün, parlamentoda olmayacaktır." dedi.

Özel, AK Parti'nin "çalışma esaslarına" ilişkin Grup önerisinin kabul edilmesinin ardından Genel Kurulu terk etmeleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Önerinin kabul edilmesinin ardından Genel Kurulun demokrasiden uzak, bir monarşi parlamentosu düzeninde çalışmalarına devam ettiğini belirten Özel, AK Parti'nin İçtüzük'te açık şekilde yer alan konuşma sürelerini, kendi grup önerileriyle bir dayatma sonucu kısalttığını söyledi.

- "Parlamentoda bir tiyatro oynanmaktadır"

Muhalefet partilerinin doğru bulmadığı bu uygulama ile eylemli bir İçtüzük ihlali ve ihdası yapıldığını dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"Bugün yapılan şey, 'Kimin konuşacağına, kimin konuşmayacağına, kimin ne kadar konuşacağına biz karar veririz' demek. Aldığı talimatı uygulamaktan başka bir şey değildir. Bu parlamentoyu sarayın kuklası haline getiren bir AKP ile karşı karşıyayız. Her türlü rejimde iktidar olur ama muhalefet bir tek demokrasilerde vardır. Şu anda parlamentoda muhalefet partisi yoktur. Parlamentoda şu anda bir tiyatro oynanmaktadır. Bütün Divan AKP'lilerden, oy veren AKP'lilerden. 'Konuşmak isteyen var mı?' yok. Sayın Başbakan kadınlara oynatmadığı tiyatroyu kendi oynuyor orada. CHP, Adalet ve Kalkınma Partisini bu aldığı kararla asla ve asla meşrulaştırmayacak ve bu kararı tatbik ettikleri bugün parlamentoda olmayacaktır."