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Meclis Genel Kurulundaki gerginlik

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 19:09 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özel: - "CHP, Adalet ve Kalkınma Partisini bu aldığı kararı (çalışma esaslarına ilişkin grup önerisinin kabul edilmesi) asla ve asla meşrulaştırmayacak ve bu kararı tatbik ettikleri bugün, parlamentoda olmayacaktır" - "Tavrımız; bugünkü alınan haksız, hukuksuz, İçtüzük'e, anayasaya aykırı karara karşı alınmış bir karardır, tepkidir. Ancak bu, sürekli Meclisten çekilme gibi bir durum değildir"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti'nin "çalışma esaslarına" ilişkin grup önerisinin Genel Kurulda kabul edilmesiyle ilgili, "CHP, Adalet ve Kalkınma Partisini bu aldığı kararı asla ve asla meşrulaştırmayacak ve bu kararı tatbik ettikleri bugün, parlamentoda olmayacaktır." dedi.

Özel, AK Parti'nin "çalışma esaslarına" ilişkin Grup önerisinin kabul edilmesinin ardından Genel Kurulu terk etmeleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Önerinin kabul edilmesinin ardından Genel Kurulun demokrasiden uzak, bir monarşi parlamentosu düzeninde çalışmalarına devam ettiğini belirten Özel, AK Parti'nin İçtüzük'te açık şekilde yer alan konuşma sürelerini, kendi grup önerileriyle bir dayatma sonucu kısalttığını söyledi.

- "Parlamentoda bir tiyatro oynanmaktadır"

Muhalefet partilerinin doğru bulmadığı bu uygulama ile eylemli bir İçtüzük ihlali ve ihdası yapıldığını dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"Bugün yapılan şey, 'Kimin konuşacağına, kimin konuşmayacağına, kimin ne kadar konuşacağına biz karar veririz' demek. Aldığı talimatı uygulamaktan başka bir şey değildir. Bu parlamentoyu sarayın kuklası haline getiren bir AKP ile karşı karşıyayız. Her türlü rejimde iktidar olur ama muhalefet bir tek demokrasilerde vardır. Şu anda parlamentoda muhalefet partisi yoktur. Parlamentoda şu anda bir tiyatro oynanmaktadır. Bütün Divan AKP'lilerden, oy veren AKP'lilerden. 'Konuşmak isteyen var mı?' yok. Sayın Başbakan kadınlara oynatmadığı tiyatroyu kendi oynuyor orada. CHP, Adalet ve Kalkınma Partisini bu aldığı kararla asla ve asla meşrulaştırmayacak ve bu kararı tatbik ettikleri bugün parlamentoda olmayacaktır."

Haftanın; "AK Parti'nin inat ve kibri" olarak özetlenebileceğini savunan Özel, ne yapılırsa yapılsın muhalefet dirençlerinin kırılmayacağını söyledi.

CHP'nin uzlaşmaya kapalı bir parti olmadığını ancak bunun demokrasi ve İçtüzük doğrultusunda yapılabileceğini vurgulayan Özel, "Kendi aldıkları bu kararla dünya karşısında büyük bir rezalete imza attılar. Bütün Divan AKP'den. Salonda sadece MHP'li bir grup başkanvekili var ki zaten onlarla ittifak halindeler. Kendileri çalıp kendileri oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Utanılacak bu durumun tek sorumlusu onlar olurlar"

Özel, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Söz konusu uluslararası anlaşmaların görüşmeleri bittikten sonra ne yapacaksınız? Salı günü Genel Kurulda olacak mısınız?" sorusuna Özel, şu yanıtı verdi:

"Söz konusu anlaşmaların görüşmeleri İçtüzük'teki süreyi 20 ve 10 dakikaya dönülmeden halen sürdürülüyorsa bu görüşmelere katılmayacağız. Ancak salı gününün gündeminde başka bir kanun varsa ya da bu anlaşmalar yerine başka uluslararası anlaşmalar varsa, onlarda da İçtüzük 20 ve 10 dakikayı emrettiğine göre elbette yerimizi alacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin ve grupların söz haklarını İçtüzük'e aykırı olarak kendi başına kısıtladığında bilsin ki büyük bir meşruiyet krizi ile karşı karşıyadır. Sorgulanacak ve utanılacak bu durumun tek sorumlusu onlar olurlar. Şu andaki tavrımız; bugünkü alınan haksız, hukuksuz, İçtüzük'e, anayasaya aykırı karara karşı alınmış bir karardır, tepkidir. Ancak bu, sürekli Meclisten çekilme gibi bir durum değildir."

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AK Parti grup önerisi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel genel kurul

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