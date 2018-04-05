Meclis Genel Kurulundaki gerginlik

Muhalefet partilerinin TBMM İçtüzüğünden kaynaklı engelleme hakkının olduğuna işaret eden Sancar, bunun söz imkanlarını kullanma veya karar yeter sayısı isteme şeklinde olabileceğini, muhalefetin engelleme hakkının demokratik parlamenter geleneğin çok temel unsuru olduğunu söyledi. Sancar, "Bu, Meclisi çalıştırmamaya yönelik değildir. Mecliste müzakere gücünü arttırma gibi bir temel hedefe yöneliktir." dedi.

Sancar, Mecliste bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, AK Parti'nin, uluslararası anlaşmalara ilişkin kanun tasarılarının görüşmelerindeki konuşma sürelerini düzenleyen grup önerisinde asıl meselenin, "AK Parti'nin Meclisi istediği gibi yönetme isteği ve hırsı" olduğunu öne sürdü.

AKP'nin dün getirdiği öneri doğrudan doğruya İçtüzüğü değiştirme sonucunu doğuracak bir öneriydi. Görüşülecek olan uluslararası sözleşmelerle ilgili söz sürelerini çok önemli bir biçimde kısıtlama amacına yönelikti. Söz sıralarının kısaltılması için grup önerisi yöntemi yetmez. İçtüzük değişikliği gerekiyor. Grup önerisi şeklinde getirdiğinizde çok kolay geçiriyorsunuz. Eğer bu usul yerleşirse çok açık bir şekilde İçtüzüğü, AKP'nin çok basit bir çoğunlukla usul mecburiyetlerini bertaraf ederek değiştirmesinin yolu açıktır. Bu Anayasa ve İçtüzüğe aykırıdır."

"Biz istediğimizi yaparız mantığını muhalefete göstermek için bu yönteme başvurdular. Uluslararası sözleşmeleri bir an önce geçirmek, önümüzdeki günlerde gündemi rahatlatmak gibi başka amaçlar da içeriyor. Anlaşıldığı kadarıyla AKP'nin uyum yasalarını yakında gündeme getirme ve hızla geçirme niyeti var. Mevcut işaretler şunu gösteriyor ki bir erken seçim hazırlığı var. Erken seçime giderken de yeni anayasa hükümlerinin altını dolduracak uyum yasalarını da getirmek gerekiyor. Bu yol çok tehlikeli bir yol.

Sancar, TBMM Başkanvekilinin böyle bir öneriyi işleme koymama hakkı olduğunu dile getirerek, kendisinin yönettiği oturumlarda böyle bir grup önerisi gelirse dün sergilediği tutumun aynısını tekrarlayacağını ve işleme koymayacağını belirtti.

TBMM Başkanvekili Sancar, "Bu yöntemi devam ettirme niyetleri varsa, uyum yasalarını da hızla geçirmek için süreleri kısaltan operasyonlar yapabilirler. Çünkü bugün bunun yolu açıldı. Oysa ben dün zaten esas olarak bunun yolunun açılmaması için bu tutumda ısrar ettim. Onlar da gördüler ki benim yönettiğim oturumlarda istediklerini yapamayacaklar o nedenle bugün benim yönetmem gerekiyorken İsmail Kahraman, İçtüzüğün kendine verdiği yetkiyi kullanarak kendisi yönetti." ifadesini kullandı.

TBMM Genel Kurulunda bu kadar yoğun tartışmalar yaşanırken MHP'nin konuya hiç girmediğini ve tartışmaya hiç katılmadığını söyleyen Sancar, şunları kaydetti:

"Cumhur ittifakı ilan edildikten beri hatta ondan çok öncesinde de MHP, AKP'ye çok büyük çoğunlukla destek veriyor. Bu kadar önemli tartışmaların yaşandığı oturumda MHP hiç söz almadı. Bu anlamlı bir görüntü. Oysa İsmail Kahraman başkanlığında yapılan Danışma Kurulu toplantısında, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, AKP'nin grup önerisini doğru bulmadıklarını söylemiş. Bu da aslında AKP'nin tutumunun tamamen dayatmacı nitelikte olduğunu daha da açık ortaya koyuyor. Benim yaklaşımım da haklılığını bir kez daha kanıtlıyor. Mecliste grubu bulunan üç parti bu öneriyi yanlış buluyor."