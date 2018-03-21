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"Meclis-i Mebusan'dan Bugüne Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı" kitabı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2018 11:58 | Son Güncelleme

CHP Grubu, Atatürk'ün adının geçmediği gerekçesiyle kitabın toplatılıp gerekli düzeltmenin yapılmasını talep etti - CHP Grup Başkanvekili Özkoç: -"Atatürk, milletimizin ortak değeridir. Büyük önderimizin şahsına, Meclisin kurumsal yapısına ve yüce milletimize yönelik bu saygısızlığı kabul etmek mümkün değildir"

CHP TBMM Grup Başkanlığı, TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığının "Meclis-i Mebusan'dan Bugüne Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı" başlıklı kitabının, Atatürk'ün adının geçmediği gerekçesiyle toplatılmasını, gerekli düzeltmenin yapılarak yeniden dağıtılmasını talep etti.

CHP TBMM Grubu, Grup Başkanvekili Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a bir yazı gönderdi. Yazıda, Kahraman'ın takdim yazısını kaleme aldığı kitaba ilişkin düzeltme talebinde bulunuldu.

İdari birimlerin çalışma esaslarını, tarihsel gelişimlerini ortaya koyan bu tür çalışmaların, kurum kültürünün gelişmesine katkı sağladığı belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Kitap fikrini takdirle karşılıyoruz.
Ancak,
TBMM'nin yasama hizmetlerini, üstelik tarihsel süreciyle ortaya koyma iddiasındaki bir yapıtta, Meclisimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün adı, takdim yazınız dahil, tek bir satırda dahi geçmemektedir.
Atatürk, milletimizin ortak değeridir.
Büyük önderimizin şahsına, Meclisin kurumsal yapısına, oturmuş bulunduğunuz koltuğa ve yüce milletimize yönelik bu saygısızlığı kabul etmek mümkün değildir.
Kitabın toplatılmasını ve gerekli düzeltme yapıldıktan sonra dağıtımının sağlanmasını talep eder, gereğini bilgilerinize arz ederim."

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç düzeltme kitap TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı

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