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"Meclis ile cumhurbaşkanlığı aynı frekanstan konuşmalı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2018 15:39 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: - "Kararı alan, karar veren, yasa koyan Meclis ile yasaları icra edecek olan cumhurbaşkanlığı aynı frekanstan konuşmalı, aynı frekanstan yayın yapmalı" - "Bu ülkede ne nasıl yapılacak, ona millet karar verecek. Millet iradesinin etkin olması için parlamenter sistem yerine cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz"

Sağlık Bakanı Ahmet Damircan, "Kararı alan, karar veren, yasa koyan Meclis ile yasaları icra edecek olan cumhurbaşkanlığı aynı frekanstan konuşmalı, aynı frekanstan yayın yapmalı." dedi.

Bakan Demircan, partisinin Asarcık, Kavak ve Ladik ilçelerinde düzenlenen milletvekili aday tanıtım toplantılarına katıldı.

Türkiye'nin tarihi bir dönemden geçtiğini dile getiren Demircan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada haritayı değiştirmek isteyen eller var. Bu eller bizi de hedeflerine aldılar ve 40 yıldır içeride terörle uğraştırdılar. 40 yıldır içeride bizi vesayet rejimleriyle, krizlerle sürekli meşgul ettiler, kalkınmamızı engellediler. Son dönemde ise etrafımızı bir terör kuşağı ile kuşatmaya kalktılar. Türkiye son 16 yılda yakaladığı istikrar sayesinde gücüne güç katarak bu oyunların üzerine gitti. Çok hazindir ki Türkiye, kendisine karşı yöneltilen bu saldırılara karşı mücadele ederken maalesef içeride muhalefetten destek görmedi."

Türkiye'yi kuşatan terör kuşağına karşı önce Fırat Kalkanı Harekatı'nın yapıldığını hatırlatan Demircan, "Bu harekat yapılırken 'Ne işiniz var orada, gitmeyin' dediler. Oraya gitmemizi istemeyenler arasında PKK vardı, terör güçleri vardı, onlarla iş birliği yapan küresel güçler vardı ama ne hazindir ki Türkiye'de böyle bir muhalefet anlayışı da vardı." diye konuştu.

- "En önemli gücümüz, milletimizin gücüdür"

Bakan Demircan, daha sonra Afrin bölgesinde harekat gerçekleştirildiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Oraya gitmemizi engellemek için kamyonlarla, binlerce tırla silah yığdılar. Silah verdiler teröristlere. Biz parasını verdiğimiz halde silah alamazken onlardan, onlar bedavaya teröristlere silah dağıttı. Türkiye'yi bloke etmek, engellemek için silahla doyurdular. Milletimizin egemenliğine, bağımsızlığına, hayatına karşı yönelmiş bu tehditti elbette. Seyredilemezdi, müdahale edildi. Bize 'Ne işiniz var orada' dediler. 'Afrin'e girmeyin' dediler. Ne yapacaktık, teröristleri mi seyredecektik, onlara müdahale etmeyecek miydik? İşte böyle bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemin üstesinden gelmek için en önemli gücümüz, milletimizin gücüdür. Milletimizin birliği ve beraberliğidir ve milletimizin birliği ve beraberliği ile tesis edilecek olan siyasi güçtür."

Demircan, Türkiye'nin son 16 yılda istikrarı temin ederek ciddi kalkınma yaptığına dikkati çekerek, "Ama bir sorun var. Türkiye bu kadar siyasi istikrarı yakalamasına ve millet iradesine rağmen yine de vesayet rejiminin etkilerinden kurtulamıyor, darbe teşebbüsleriyle karşı karşıya kalıyor. 60 darbesi, 71 muhtırası, 80 darbesi, 28 Şubat, 27 Nisan bildirisi ve 15 Temmuz darbe teşebbüsü. Her darbe Türkiye'yi en az 10 yıl veya 20 yıl geriye götürmüş, kalkınmaya mani olmuştur. Bu yapı ile gidemezdik. Bu sistemde bir sorundu. Bu sistemi değiştirmek, düzeltmek gerekiyordu." dedi.

Millet iradesinin etkin hale gelmesi gerektiğine işaret eden Demircan, şunları kaydetti:

"Çünkü ülkenin tek sahibi var o da millettir. Bu ülkede ne nasıl yapılacak ona millet karar verecek. Millet iradesinin etkin olması için parlamenter sistem yerine cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz. Bu seçim bunu hayata geçireceğiz. Bu sistemin de kendine has özellikleri var. Kararı alan, karar veren, yasa koyan Meclis ile yasaları icra edecek olan cumhurbaşkanlığı aynı frekanstan konuşmalı, aynı frekanstan yayın yapmalı. Aksi takdirde ülke zaman kaybeder. Bu sistem milleti daha hızlı kalkındıracak, daha hızlı güçlendirecek ama bunun için güçlü Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve güçlü Meclis olmalıdır. Onunla beraber hizmet edecek güçlü Meclis. Şimdi bunu hayata geçireceğiz. İnşallah Türkiye geçmiş yıllarda kaybetmiş olduğu yılları hızla telafi edecek ve umut vadeden güçlü Türkiye bunu başaracaktır."

- "Türkiye'yi hep beraber şahlandıracağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Türkiye meselelerine bu şekilde devam edemeyeceğini belirterek, hükümet sisteminin değiştirildiğini bildirdi.

Şimdi yeni sistemi hayata geçirecek Meclis çoğunluğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı ile hedefleyecekleri yeni yol haritalarına ihtiyaçları olduğunu aktaran Karaaslan, şöyle dedi:

"Buna ülke olarak ihtiyacımız var. Bu ülkenin geleceği için hedef koyan tek partinin temsilci olarak, bu sistemin altına imzamızı atmış bulunmaktayız. Şimdi onun gereğini yapacağız. Günlük hesaplar, kırgınlıklar, birtakım isteklerin karşılanmaması nedeniyle oluşan gönül kırıklıkları bizim gelecek Türkiye'si ile ilgili hayalimizden geri dönmemize asla ve asla neden olamaz. AK Parti olarak kurulduğumuz günden beri her zaman yaptığımız şeyi yapacağız. Yani kapı kapı gezeceğiz. Halkımızla oturup konuşacağız, dertleşeceğiz. İnşallah Türkiye'mizi hep beraber şahlandıracağız. Artık bu şahlanma ile yerli ve milli tüm değerleriyle öne çıkan ülkemizi çok daha ileriye götürme hedefimiz var."

Toplantılara AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, AK Parti Samsun Milletvekili adayları Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Bekir Keleş, Elif Coşkun Bilgin ve Caner Göktepe katıldı.

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24 haziran seçimi Bakan Ahmet Demircan Milletvekili aday toplantısı sağlık bakanı Samsun

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