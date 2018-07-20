Meclis'in en kıdemli milletvekilleri! Rekor Deniz Baykal'ın

CHP'li Deniz Baykal, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 ve 26. dönemlerde Antalya Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.

80 yaşındaki Baykal'ın ömrünün yarısından fazlası Parlamento'da görev alarak geçti. İlk kez 1973 yılında 35 yaşında Antalya Milletvekili olan Baykal, o tarihten bu yana, 17. ve 21. dönemler hariç, aralıksız 45 yıldır Meclis'te görev yapıyor.

Deniz Baykal'dan sonra Parlamento'nun en kıdemli milletvekilleri, CHP'li Şener ile İYİ Parti'li Aydın. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, 27 yıl önce 1991 yılında 19. dönemde ilk kez Sivas Milletvekili seçildi.

ve 21. dönemlerde de milletvekili seçilen Şener, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında 22. dönemde AK Parti Sivas Milletvekili olarak Meclis'te yer aldı. 2007 yılında milletvekilliği sona eren Şener, 11 yıl sonra Meclis'e geri döndü.

İYİ Parti'li Koray Aydın da Şener gibi 19. dönemde Trabzon Milletvekili seçilerek Parlamento'ya girdi. Aydın, 21. dönemde Ankara, 24. dönemde ise Trabzon Milletvekilliği yaptı.

Baykal, Şener ve Aydın, milletvekillikleri süresince zaman zaman bakanlık görevini de üstlendi.

İLK KEZ 22 YIL ÖNCE MECLİS'E GİRDİLER



dönem Parlamentosunda, bu üç milletvekilinin dışında ilk kez 22 yıl önce, 20. dönemde (8 Ocak 1996-18 Nisan 1999) Meclis'e giren milletvekilleri de bulunuyor.

İYİ Parti Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ahat Andican 20. ve 21. dönemlerde, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak 20, 21, 24, 25 ve 26. dönemlerde İstanbul milletvekilliği yaptı.