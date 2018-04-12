Meclis komisyonuna Ahıska Türkleri sunumu

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonuna sunum yaptı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Göç ve Uyum Alt Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı.

Uslu, yaptığı konuşmada, komisyonun sahada Türkiye'ye gelen göçmenlerin işlemleriyle ilgili incelemeler yaptığını ve şu ana kadar sayılarının çok olması sebebiyle Suriyeli konusuna eğildiklerini, ancak bundan sonra farklı göçmenler konusunda da çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Ahıska Türklerinin, zor yaşam koşullarından dolayı Türkiye'ye göç etmeye devam ettiğini belirten Uslu, bu kişilerin Türkiye'nin farklı yerlerinde iskan edildiklerini dile getirdi.

Komisyona sunum yapan DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, Ahıska Türklerinin sorunlarına çözüm yolu aramak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Anadolu'nun parçası olan Ahıska Türklerinin şu anda 10 ülkede yaşadığını anlatan Uçar, en büyük nüfusun Kazakistan'da olduğunu dile getirdi.

Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından Türkiye'ye serbest göçün başladığını anımsatan Uçar, "Serbest göçün bir sürü sıkıntıları var. En son rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde bir girişim yapılıyor. Bizimle ilgili bir kanun çıkarılıyor ve bu kanunla ilk iskanlı göç 1993'te Iğdır'a gerçekleşiyor. Tabii o dönem göç tam anlamıyla yerine oturtulamıyor. 500 aile düşünülüyor ama o dönem 200 civarında ailede kalıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015 yılında Ukrayna'dan Türkiye'ye yerleştirilmeye başlanan Ahıska Türklerine ilişkin süreci aktaran Uçar, Erzincan'a iskanlı göç ile yerleştirilen Ahıska Türklerinin şu anda tarım ve hayvancılık ile uğraştığını ifade etti.

DATÜB Göç Komisyonu üyesi İbrahim Agara da Ahıska Türklerinin yaşadıkları sorunlara ilişkin komisyona bilgi verdi.